Alla Eos lo Zumba Jammer internazionale Alessandro Belletti

La Masterclass è un’occasione unica per divertirsi, fare sport utilizzando il metodo Zumba (R) con la presenza di un grande professionista del settore assieme alla Zin Annalisa Ciulli

Domenica 23 ottobre 2022 a Livorno alle 16 presso la Palestra New Eos Fitness Club arriva la Masterclass di Zumba con lo Zumba Jammer Internazionale Alessandro Belletti.

La Masterclass è un’occasione unica per divertirsi, fare sport utilizzando il metodo Zumba (R) con la presenza di un grande professionista del settore assieme alla Zin Annalisa Ciulli.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa per conoscere maggiormente la disciplina Zumba (R) e passare una domenica pomeriggio “diversa” all’insegna del divertimento, dello stare assieme e di divertirsi facendo attività sportiva.

Per info e prenotarVi potete rivolgerVi alla segreteria della New Eos Fitness Club di Stagno (LI) in Via K. Marx 45. Tel. 0586-953354.

Condividi: