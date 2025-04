Alla Mazzanta la prima edizione del torneo di calcio a 5 Boio Cup

Il torneo è aperto a tutte le squadre e categorie. Per info consultate la locandina oppure è possibile inviare una mail a [email protected]

Il 6,7 e 8 giugno alla Mazzanta, a vada, è in programma il torneo di calcio a 5, maschile e femminile, Boio Cup. Le prime partite verranno disputate il venerdì sera, a seguire sabato partite tutto il giorno e domenica mattina le semifinali e finali. Due tempi da 12 minuti, invece per le fasi finali due tempi da 15 minuti. Le partire saranno arbitrate da arbitri ufficiali del Csi di Livorno. “Il torneo è un Memorial e di conseguenza il ricavato andrà in beneficenza ad Airc di Livorno – spiegano gli organizzatori – L’evento è in memoria di Silvano Tulipani, padre di Nicole, organizzatrice e fondatrice del torneo originaria di Perugia. Nel Perugino siamo già alla 4° edizione, mentre alla Mazzanta quest’anno sarà la prima volta”.

Per ogni squadra è consentito un massimo di 15 giocatori iscritti. L’arrivo delle squadre è previsto per venerdì pomeriggio, per gestire al meglio la sistemazione negli alloggi! I premi saranno per le prime tre squadre classificate, il capocannoniere e il miglior portiere. Il torneo è aperto a tutte le squadre e categorie. Per info consultate la locandina oppure è possibile inviare una mail a [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©