Alla Pielle non riesce il blitz nella Capitale. Virtus Roma 84-Toscana Legno 74

Alla Toscana Legno Pielle non riesce il blitz nella Capitale. Virtus Roma-Pielle finisce con il risutlato di 84-74. I ragazzi di coach Federico Campanella tentano una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto ma i padroni di casa, che per 30 minuti non hanno avuto problemi nel tenere a bada il quintetto piellino, resistono all’arrembaggio finale dei biancoblu che provano il tutto per tutto. Il parziale più grande viene toccato quando Roma va sopra addirittura a +27. Serata no anche per colpa dell’infortunio di Cepic, costretto ad uscire zoppicante dopo uno scontro di gioco. Con il segno “+” invece in un parco bilancio di una serata negativa il rientro di Bonacini (in foto) sul parquet. Per la Toscana Legno MVP il “solito” Leonzio con 23 punti messi in saccoccia. Bene anche Hazners con 18 punti a segno. Prossimo incontro in programma sabato 15 marzo alle 21 al PalaMacchia quando arriverà la temibile Ruvo di Puglia.

