Alla Terrazza Mascagni arriva Livorno Urban Festival

Prima edizione del festival urbano livornese, a ingresso libero. Il torneo di basket Livorno 3x3 con il FIP 3x3 TOP valido per il ranking FIBA, Pielle Livorno e Libertas Livorno presenti

di Giacomo Niccolini

Dal 25 al 28 giugno, la Terrazza Mascagni ospita la prima edizione del Livorno Urban Festival: quattro giorni di basket di livello nazionale, gaming, street food, danza, arte urbana, podcast dal vivo, esibizioni e il Centenario del Palio Marinaro. Tutto a ingresso libero, tutto sul mare.

Non è la somma di tanti eventi messi insieme. È un festival costruito attorno a un’idea precisa: che Livorno meritava uno spazio in cui lo sport, la cultura e la città parlassero la stessa lingua. Pielle e Libertas ci saranno. Il basket livornese si ritrova tutto insieme. E il 2026, anno del Centenario del Palio Marinaro,è il momento giusto per farlo.

La presentazione ufficiale del Livorno Urban Festival si è tenuta lunedì 25 maggio alle ore 10:00 presso la Sala del Relitto dell’Acquario di Livorno.

Basket: il torneo Livorno 3×3 con il FIP 3×3 TOP

Per la prima volta, Livorno 3×3 e Streetball Livorno costruiscono insieme il torneo ufficiale del festival. Due realtà che hanno animato il basket cittadino su percorsi paralleli hanno deciso di convergere, e il risultato si vede nel programma: cinque tornei, categorie per ogni età, e per la prima volta a Livorno un torneo omologato FIP valido per il ranking FIBA internazionale.

Il torneo FIP 3×3 TOP, maschile e femminile, porterà squadre da tutta Italia a giocarsi punti pesanti con il Tirreno sullo sfondo. Le fasi finali si disputano sulla Terrazza Mascagni. Il torneo FIP Under 3×3 copre sette categorie dai più piccoli agli Under 18: qualificazioni ad Oltremare, finali in Terrazza.

Ci sono anche due tornei inclusivi che il festival tiene molto. Il 3×3 in carrozzina porta in campo squadre il cui livello tecnico sorprende sempre chi non li ha mai visti giocare dal vivo. Il Baskin è un’altra cosa ancora: persone con e senza disabilità che giocano insieme, nella stessa squadra, sullo stesso campo. Non una dimostrazione — una partita vera. Completa il quadro il torneo dei bambini, per avvicinarli al 3×3 con le famiglie sugli spalti.

Iscrizioni su www.livorno3x3.it.

King of the Court – 1v1 Showdown, curato da Check It – Il format 1v1 del LUF ha un nome, un formato e una firma precisa: è il King of the Court – 1v1 Showdown di Check It, e funziona così. Si parte con la Survival: tre vite, un possesso secco, rimbalzo vivo, ritmo altissimo. Si gioca per sopravvivere. Restano solo gli otto più solidi. Chi esce non si ferma — il playground resta attivo con skill challenge aperti anche al pubblico.

Poi arriva il Top 8 bracket: partite a tempo, zero margine d’errore, canestri che pesano. La tensione sale, il playground si accende con sfide tecniche tra giocatori e pubblico, tiro, precisione e velocità. La finale incorona il King. E il King, davanti a tutti, chiude con uno Show Match contro uno special guest dello street game.

Musica, speaker, ritmo e crowd. Non è un torneo. È uno show 1v1. Presenti come influencer Alex the Real Streetballer e Vinny Vince.

Libertas & Pielle: il basket livornese sul palco di casa

Al Livorno Urban Festival ci saranno anche loro; Libertas Livorno e Pielle, le due anime storiche del basket cittadino, presenti all’evento. Due società che hanno scritto pagine importanti della pallacanestro locale e che al LUF trovano un palcoscenico all’altezza: la Terrazza Mascagni, davanti a tutta la città. La loro presenza non è un dettaglio, è un segnale.

Il Centenario del Palio Marinaro

Il 2026 è l’anno del Centenario del Palio Marinaro di Livorno, e il LUF lo celebra non con una cerimonia ma con un’identità che attraversa tutto il festival. Le maglie dei team 3×3 richiamano i colori degli otto rioni. Otto writers presenti creeranno altrettante opere dedicate alle cantine. La premiazione ufficiale del Palio, organizzata da Gare Remiere Città di Livorno, sarà parte integrante del programma.

Il Palio al LUF non è un ospite. È il filo che tiene insieme tutto il resto.

Gaming: Team Aqua, Centro del Fumetto.

L’area gaming del LUF non è un ripensamento dell’ultimo momento. È una delle anime del festival, costruita attorno a due partner che a Livorno rappresentano qualcosa di concreto.

Team Aqua è una delle eccellenze livornesi nel gaming competitivo. Una realtà nata dalla passione vera per i videogiochi, cresciuta fino a diventare punto di riferimento per la community locale. Al LUF portano postazioni, tornei e quell’energia che non si improvvisa.

Con loro c’è il Centro del Fumetto, fumetteria storica di Livorno in Via del Platano — da decenni presidio cittadino per collezionisti e appassionati di carte, manga, action figure e giochi da tavolo. Al festival organizzano manifestazioni di trading card e tornei di giochi aperti a tutti: Pokémon, Magic, Lorcana, One Piece. Chi già gioca sa cosa aspettarsi. Chi non l’ha mai visto da vicino potrebbe sorprendersi — i tornei TCG sono partite vere, con strategie, pressione e un pubblico che segue ogni mossa.

Al LUF arriva anche FIP eBasket, il progetto eSports della Federazione Italiana Pallacanestro. Al festival porteranno console e postazioni per giocare a NBA 2K26, aperte al pubblico.

Basket e gaming nello stesso weekend, sulla stessa Terrazza. Due community che raramente si incrociano, qui finalmente allo stesso tavolo.

Danza, breaking e spettacoli live

La Terrazza Mascagni non si ferma quando finiscono le partite. Nel programma del LUF c’è spazio per la danza in tutte le sue forme, esibizioni di breaking, performance di ballo e momenti di spettacolo dal vivo che tengono alta l’energia dalla mattina fino a sera. Un palco aperto alle discipline urban, dove il movimento è linguaggio e il pubblico non è mai solo spettatore. I dettagli sul programma delle esibizioni saranno comunicati nelle prossime settimane.

Podcast dal vivo: “Dillo al Boncio” e “5&5”

Due voci riconoscibili dell’ambiente livornese salgono sul palco e registrano dal vivo con il pubblico. “Dillo al Boncio” e “5&5” portano al LUF intrattenimento, identità locale e quel tono diretto che li ha resi punto di riferimento per le loro community.

Food: street food e sapori locali

L’area food è pensata per essere il punto di incontro del festival. Street food, sapori locali. Non un servizio, un’esperienza.

Livorno Urban Festival — 25/28 giugno 2026, Terrazza Mascagni — Ingresso libero

Iscrizioni basket: www.livorno3x3.it

Info e programma: www.livornourbanfestival.it

Email: [email protected]

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