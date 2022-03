All’Arena Astra i campionati regionali di Subbuteo

La competizione, che sarà valida come qualificazione ai campionati italiani assoluti, si preannuncia con la presenza di oltre 50 giocatori provenienti da quasi tutte le province della regione, tra questi alcuni dei migliori giocatori del panorama italiano

Domenica 3 aprile al Circolo Arena Astra di Livorno si svolgeranno i campionati regionali di Subbuteo tradizionale organizzati dal Club Calcio in Miniatura di Livorno. La competizione, che sarà valida come qualificazione ai campionati italiani assoluti, si preannuncia con la presenza di oltre 50 giocatori provenienti da quasi tutte le province della regione, tra questi alcuni dei migliori giocatori del panorama italiano.

La Toscana, infatti, è una delle regione di punta a livello nazionale. La competizione, che partirà dal mattino, si snoderà con gironi eliminatori nell’arco della giornata per sfociare nel pomeriggio nei turni di eliminazione diretta e nelle finali.