Allo Uappala Sporting Club si alza al cielo la Coppa Italia Fitp Tpra 2023

A vincere sono state le squadre delle bolognesi de "Il Nettuno siamo noi" e i veronesi di "Bardolino". Sono state finali avvincenti fino all’ultimo punto: la Coppa Italia dunque ha i suoi vincitori e, dopo le finali argento di settimana scorsa, sono arrivate quelle del percorso oro

Si è conclusa la Coppa Italia Fitp Tpra 2023 allo Uappala Sporting Club Villa Lloyd con grande successo di pubblico e squadre sui campi di terra rossa.

A vincere sono state le squadre delle bolognesi de “Il Nettuno siamo noi” e i veronesi di “Bardolino”.

La formazione bolognese ha superato le Tattinger (Sc Angiulli Bari) nella finale femminile per 2-0 mentre, per il tabellone maschile, Bardolino ha avuto ragione di Villaricca per 2-1 dopo il doppio di

spareggio, al fulmicotone. Sono state finali avvincenti fino all’ultimo punto: la Coppa Italia

dunque ha i suoi vincitori e, dopo le finali argento di settimana scorsa, sono arrivate quelle del percorso oro che hanno chiuso due weekend di tennis e divertimento allo Uappala Sporting Club Villa Lloyd per l’inaugurazione della stagione estate 2023.

