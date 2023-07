Alternanza scuola-lavoro: ecco student’s staff di Asd Esercito -187 Folgore

Innovazione in continua evoluzione per la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, e soprattutto a passo con i tempi non solo in ambito sportivo ma bensì in risposta alle esigenze formative proposte dal Ministero dell’Istruzione attraverso le possibili convenzioni stipulate con gli enti disposti sul territorio locale, di varie entità professionale, ma con specifiche requisiti. Con questa premessa, la ASD 187° Folgore, oltre la convenzione istituita con l’Università Digitale Pegaso, è attualmente in essere il progetto “Alternanza scuola-lavoro”, con l’ Istituto Superiore Istruzione “Sandro Pertini” – Lucca – ISI Pertini.

Oltre le competenze specifiche di natura sportiva, la ASD prevede orientamenti di progettazione, conduzione e gestione di attività sportive e motorie. La gestione strategica delle risorse umane è uno dei pilastri fondamentali del successo e richiede l’adozione di nuovi modelli di leadership, cultura inclusiva e digitalizzazione.

A questo proposito organizzativo con obiettivo socio-pedagogico, nella giornata di mercoledì 12, presso l’impianto acquatico di intrattenimento dell’ Acquavillage di Cecina (Livorno), il movimento del settore giovanile “I Folgorini” della disciplina olimpica del Karate FIJLKAM (sport promosso dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) è stato coinvolto nell’attività interamente dedicata al processo di socializzazione con l’interazione gli uni con gli altri, con l’ambiente circostante, sicuro e protetto, atto a incentivare e sviluppare un processo di trasmissione alla nuova generazione di un patrimonio culturale, l’identità del gruppo di origine nonché del senso di appartenenza e tra questi, i principi di valori etici morali, che, attraverso l’atto di socializzare rimane un processo primario, spontaneo e inarrestabile che dura tutta la vita.

Così il progetto estivo itinerante riproposto ogni anno dalla ASD dei – baschi amaranto – intitolato “FOLGORE – SUMMER DAYS”, offre formazione mirata ai propri atleti/studenti, dando la possibilità di maturare esperienze sportive e di vita, uniche del suo genere, quale peculiarità fondamentale del club per i risultati sportivi raggiunti e per le esperienze ad alto impatto emotivo/formativo adeguatamente maturate, per una crescita individuale sana e piena di valori.

Il corpo dell’unità operativa è stata così composta da 21 (ventuno) folgorini Aurora CINUZZI, Alessandro FERRARI, Alessia COSSÙ, Andrea BOZZI (integrato quale student’s staff), Anna PANTANO, Bianca BONI, Caterina MELANI, Edoardo LIGAS, Eleonora MARINI, Elyas RIZZO, Gabriele LIGAS, Ginevra DANTI, Jacopo CITI, Jahzeel CALMET, Leonardo NANNINI, Lorenzo PAROLIN, Matteo DIODATO, Michele TASSAN GURLE, Nicholas SIMONETTI, Salvatore COSSÙ, Valentina STRAZZABOSCO, 4 (quattro) insegnanti tecnici Giulio CITI, Graziano LIGAS, Massimiliano PAROLIN, Rico SIMONETTI, 3 (tre) accompagnatori Andrea BONI, Chiara PERRI, Serena F, una forza presente, pari a 29 (ventinove) tesserati, guidata dal “Direttore Tecnico con le stellette” Antonio CITI (paracadutista dell’Esercito Italiano).

Attualmente il percorso formativo a tappe è in corso d’opera, presso l’isola della Sicilia e seguirà Campania.

