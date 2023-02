Altri 7 titoli toscani per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno

Altri 7 titoli toscani in questo weekend denso di gare con gli amaranto dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno impegnati tra piste indoor, lanci invernali e cross

Altri 7 titoli toscani in questo weekend denso di gare con gli amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno impegnati tra piste indoor, lanci invernali e cross. Fabiola Caruso fa doppietta disco e martello per il titolo assoluto, mentre Miglio, Bigazzi, Ceccanti, Guarino e Alesi vincono i titoli di categoria.

A Livorno in occasione della seconda fase dei lanci invernali scende in pedana una grande Fabiola Caruso, che nel disco arriva per ben due volte oltre i 49 metri, facendo atterrare l’attrezzo a 49,46m, e un secondo lancio da 49,08m. Per lei vittoria del titolo anche nel martello, che fa volare a 52,44m, confermandosi sui suoi massimi stagionali. In gara nel disco anche Greta Pistolozzi che lancia 31,90m, per poi scendere in pedana nel peso e scagliare l’attrezzo a 13,17m. Nel disco giovanile Chiara Ferrari non va lontana dallo stagionale lanciando 32,41m, mentre Asia Santi fa lo stagionale a 27,25m. Nel martello giovanile Lorenzo Ceccanti, allievo primo anno alle prese con l’attrezzo juniores, vince il titolo con un lancio da 44,55m, mentre la gara promesse viene vinta da Lorenzo Bigazzi in 53,17m. Doppio impegno per Luca Miglio, che nel peso arriva a 12,02m, mentre nel disco sigla lo stagionale con una bracciata da 40,58m. Ultimi due titoli arrivano dai salti a Firenze, grazie a Matilde Guarino che conquista anche il titolo di categoria nel lungo con un balzo da 5,54m, staccando fuori pedana, e da Camilla Alesi che nel triplo trova ancora qualche difficoltà ma arriva a 11,21m.

A Firenze in occasione della manifestazione di sprint Valentina Bianchini riesce a ritoccare il suo record societario correndo i 60 ostacoli in 8″77 in batteria, per poi correre in 8″81 la finale. In gara anche Matilde Guarino che esordisce sulla distanza in 9″55, correndo la finale in 9″84. Nei 60m si qualificano per la finale i saltatori Michela Barotti e Samuele Baldi, rispettivamente in 7″89 e 7″31, per poi migliorarsi in finale fino a 7″85 e 7″23. A partire dai blocchi anche Andrea Vanchetti e Wickasitha Pannacci che tagliano il traguardo in 7″44 e 7″53, mentre Camilla Alesi fa 8″65. A Genova nel lancio del giavellotto Alessandro Sion va per la prima volta in stagione oltre i 60 metri con un lancio da 60,83m, che gli vale il nuovo primato societario promesse, mentre Michela Barotti fa doppietta a Parma atterrando a 11,64m nel triplo e 5,56m nel lungo.

A Lucca amaranto impegnati nel cross. Nei 5km riservati agli allievi ottima quarta piazza per Federico Fasano che chiude in 17’20, mentre Elia Luzzi è 20° in 19’38, al femminile, invece, convincente prestazione di Gaia Silvestri che è seconda sui 4km in 15’09. Sui 5km juniores donne Margherita Voliani taglia il traguardo in seconda posizione con il crono di 19’31 e conferma ancora una volta il suo valore tecnico.

