A 11 anni vince il campionato sociale di scacchi

Nella sede del Circolo Arci Carli, Edoardo Fulgentini per tutti Dodo ha steso 31 avversari diventando il più giovane campione sociale livornese della storia. Edorardo, Greta e Ettore parteciperanno al loro primo mondiale giovanile e la Livorno Scacchi fa appello alle realtà cittadine per sostenere economicamente questa storica e prestigiosa partecipazione

Edoardo Fulgentini, per tutti Dodo, è il più giovane campione sociale livornese della storia. Nella sede del Circolo Arci Carli la giovanissima promessa ha steso i 31 avversari e a soli 11 anni ha ottenuto un vero e proprio record. Secondo classificato Federico Salvatore mentre la campionessa italiana under 14 Greta Viti conquista la terza piazza. Quarto posto per l’ altra promessa di Livorno Scacchi, il dodicenne Ettore Sassi. Il torneo era in memoria di Stuart Wagman, campione americano livornese di adozione. Alla premiazione ha partecipato la moglie Sylvia Mazzei Wagman. All’interno della manifestazione si è svolta la premiazione di Greta Viti per il secondo titolo italiano giovanile vinto in 2 anni e di tutti i partecipanti al campionato italiano giovanile di Tarvisio. Erano presenti l’assessora Barbara Bonciani del Comune di Livorno, Adriano Giannetti presidente FSI regionale e il presidente del circolo Arci Carli Fabio Altini. Le tre giovani promesse Fulgentini, Viti e Sassi parteciperanno al loro primo mondiale giovanile che si svolgerà a Montesilvano a metà novembre. Un torneo durissimo della durata di 12 giorni. Livorno Scacchi fa appello alle realtà cittadine per sostenere economicamente questa storica e prestigiosa partecipazione.

