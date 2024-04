A Livorno il primo Open Day della Toscana di nuoto paralimpico

E’ stato un pomeriggio divertente sia per i ragazzi più esperti che hanno fatto un allenamento sotto la guida dei tecnici Finp e dei nuovi istruttori, sia per i giovani non tesserati che sono stati seguiti da Enrico Testa

Domenica 14 aprile si è svolto nella piscina di Livorno il primo Open Day della Toscana per quanto riguarda il nuoto paralimpico, organizzato da Eleonora Bologna, delegato della Toscana per la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e già allenatrice e team manager della TDS-Toscana Disabili Sport di Livorno. Alla giornata hanno preso parte 16 atleti (dei quali 5 non tesserati con età da 9 a 30 anni), il Responsabile Tecnico Nazionale “Settore Giovanile e Promozionale” Enrico Testa, tecnici Finp delle società, istruttori FINP usciti dall’ultimo corso di formazione svolto in Toscana oltre a istruttori di nuoto FIN interessati al nuoto paralimpico. E’ stato un pomeriggio divertente sia per i ragazzi più esperti che hanno fatto un allenamento sotto la guida dei tecnici Finp e dei nuovi istruttori, sia per i giovani non tesserati che sono stati seguiti da Enrico Testa. La manifestazione è stata anche un’occasione di crescita e confronto anche per istruttori e allenatori che hanno potuto interagire con un esperto tecnico della Nazionale. Molto positivi i feedback ricevuti dai partecipanti: entusiasti sia i tecnici che gli atleti tanto da chiedere un’altra occasione di incontro a breve. La FINP Toscana ringrazia infine le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: il medico Alessandro Brunini, Michela Castellani per i gadget donati in rappresentanza del Comitato Strabilianti, i fotografi Marco Fusi e Claudio Luchetti, e Stefano Franceschi in qualità di Presidente della Livorno Aquatics, gestore dell’impianto della Bastia, che, confermando una grande sensibilità per il mondo paralimpico, ha messo a disposizione la piscina per l’evento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©