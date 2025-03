A2 Femminile: il Jolly cede al fotofinish. La capolista San Giovanni espugna il “Macchia”

Foto di Massimiliano Cozza gentilmente concessa dall'ufficio stampa Jolly Acli

Il Jolly Acli Basket, pur privo di Miccio e Preziosi, ha combattuto a viso aperto fino al termine, spaventando in più di un’occasione il colosso rossonero. Determinanti in questo senso le prestazioni di Georgieva (26) e Botteghi (17), mentre, almeno in chiave offensiva, è mancato l’apporto di giocatrici che, solitamente, sanno essere incisive

Jolly Acli Basket Livorno – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 58 – 61 (12-17, 33-32, 50-48)

Basta dare uno sguardo veloce ai parziali dei quattro tempini per capire l’andamento di una gara vissuta principalmente sui canali dell’equilibrio. Alla fine l’ha spuntata la capolista, San Giovanni Valdarno, capace di sfruttare un roster decisamente più profondo, e grazie ai punti di Erica De Giovanni, ex di turno, incontenibile nelle ultime battute di gara. Il Jolly Acli Basket, pur privo di Miccio e Preziosi, ha combattuto a viso aperto fino al termine, spaventando in più di un’occasione il colosso rossonero. Determinanti in questo senso le prestazioni di Georgieva (26) e Botteghi (17), mentre, almeno in chiave offensiva, è mancato l’apporto di giocatrici che, solitamente, sanno essere incisive. Una sconfitta indolore e dolorosa allo stesso tempo per il team di coach Walter Angiolini.

Le parole del coach: “Peccato, perché abbiamo giocato una partita di grande volontà, desiderio e applicazione, dopo un’ulteriore settimana complicata. Nonostante questo siamo riusciti a tenere testa per 40 minuti a San Giovanni Valdarno, ma le partite così tirate alla fine vengono decise dagli episodi, e, a noi, alcune situazioni non sono andate bene, quelle che potevano farci prendere decisamente l’inerzia. Però non posso dire niente alle ragazze per come hanno approcciato e giocato”.

Il tabellino: Wojtala* 3 (0/6, 1/4), Ceccarini* 2 (0/1, 0/3), Sassetti, Georgieva* 26 (12/16, 0/2), Orsini* 8 (3/7, 0/7), Miccio NE, Botteghi* 17 (3/5, 3/6), Mollicone NE, Sayed Tawfik NE, Okodugha 2 (1/4 da 2), Evangelista. Allenatore: Angiolini.

