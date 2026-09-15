Academy Livorno Portuale, oltre 400 giovani calciatori per la grande festa di presentazione

Domenica 13 settembre il prestigioso impianto Ennio Allegri ha accolto le squadre del settore giovanile e della scuola calcio. Una giornata all’insegna dei valori dello sport, del senso di appartenenza e del divertimento, con l’ex capitano amaranto Andrea Luci ospite d’onore

Si è svolta domenica 13 settembre la presentazione delle squadre del settore giovanile e della scuola calcio dell’Academy Livorno Portuale. Più di 400 atleti hanno sfilato davanti ad un caloroso pubblico accorso numeroso nel prestigioso impianto “Ennio Allegri” di Borgo Cappuccini. Ad aprire l’evento, presentato dalla responsabile degli accompagnatori ufficiali Roberta de Simone, sono stati il presidente Riccardo Testa, il vice presidente Davide Pancaccini ed il direttore generale Edoardo Allegri che, dopo aver ringraziato per la partecipazione, hanno sottolineato l’importanza di risvegliare negli affiliati quel senso di appartenenza che rappresenta un ingrediente prezioso per raggiungere i traguardi più ambiziosi. Hanno anche ricordato come, per l’Academy Livorno Portuale il calcio sia uno strumento straordinario per trasferire valori fondamentali anche nella vita: il rispetto per mister e per compagni, per avversari ed arbitri; la cultura del gruppo dove si vince tutti insieme e si impara tutti insieme dalle sconfitte, l’impegno e la costanza fondamentali nello sport così come nello studio e nel lavoro. Per i più piccoli, invece, ci sarà una parola d’ordine: tanto divertimento! Insomma, il messaggio che si è voluto mandare è che l’Academy Livorno Portuale sia una grande famiglia che mette i ragazzi, e non i futuri calciatori da copertina, al centro del progetto.

E’ stato presentato lo staff dei direttori sportivi, dei veri fiori all’occhiello della società: il direttore sportivo della prima squadra, della juniores e dell’under18 Federico Frediani, il direttore sportivo del settore giovanile Maurizio Pellegrini, il Direttore Sportivo della scuola calcio Fabio Cintoi ed il direttore sportivo dei piccoli amici Maurizio Betti. Pubblici ringraziamenti anche ad alcune figure fondamentali senza le quali, per stessa ammissione del direttivo, gran parte dell’attività di questa società non potrebbe svolgersi: il responsabile dei tornei Ciro Borraccino, l’area segreteria con Roberta Delfino, Barbara Pancaccini e Valentina Romano, l’area organizzativa eventi calcistici con Mario Afflisio e Fabiano Giari, i responsabili dell’impianto e del bar Giuseppe Zerbi e Maria Scalise e tutti i mister e i dirigenti accompagnatori. Lo staff tecnico è stato integrato con figure di alto livello che vantano un passato nel professionismo: ad esempio, tra i preparatori dei portieri della prossima stagione figurano volti come Luca Mazzoni e Matteo Napoli. La serata è stata resa ancor più speciale dall’intervento di un ospite d’onore: Andrea Luci. L’ex capitano del Livorno, che ha contribuito a riportare la squadra amaranto nella massima serie nel 2013 fissando a 443 il record di presenze nella squadra labronica, ha rivolto un saluto ed un augurio a tutti i ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio accompagnandoli in campo per la loro sfilata di presentazione insieme ad una new entry: l’orsetta AKA, la nuova mascotte dell’Academy Livorno Portuale! Non sono mancati i ringraziamenti a tutti gli sponsor che, con il loro supporto, contribuiscono alla crescita della società labronica. Presenti il fotografo ufficiale Alessandro Novi (Fotonovi) e il dj Valerio Allegri (Dj Vale). L’evento si è concluso con un grande spettacolo pirotecnico e con un brindisi offerto a tutti i partecipanti che possa essere di buon augurio per la stagione calcistica ormai alle porte.

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