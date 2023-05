Academy Livorno promosso in Seconda Categoria davanti a 500 spettatori

Armando Picchi di Banditella stracolmo (500 spettatori) per la Finale Play off di Terza. Gara dominata dalla formazione amaranto che raggiunge lo storico traguardo della Seconda con la rete di Spagnoli. La soddisfazione del ds Galletti

Armando Picchi di Banditella stracolmo (500 spettatori) per la Finale Play off di Terza. Gara dominata dalla formazione amaranto, che raggiunge lo storico traguardo della Seconda. La rete di Spagnoli al 35′ poi Academy si permette anche di sbagliare un rigore nella ripresa ma la gara alla fine è perfetta. Lorenzo Galletti, ds di Academy, spiega di avere una squadra con età media di 22 anni che in questo anno di crescita ha dimostrato di avere grande consapevolezza e grandi margini di miglioramento. Un passo alla volta questa società sta diventando una realtà del panorama dilettantistico toscano (Scuola Calcio Élite, Giovanissimi ed Allievi Regionali) ed ogni squadra ogni anno cresce e diventa più ambiziosa. “Ogni risultato raggiunto è un nuovo punto di partenza”

