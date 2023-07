Accademia dello Sport karate protagonista in Austria e Croazia

I ragazzi degli istruttori Alessio Magnelli e Carmelo Triglia rientrano da due importanti trasferte con risultati importanti

L’Accademia dello Sport settore Karate chiede con il botto i primi 6 mesi di attività agonistica 2023. I ragazzi degli istruttori Alessio Magnelli e Carmelo Triglia rientrano da due importanti trasferte con risultati importanti. Su tutti il 7° posto di Emanuele Magnelli, cintura nera Fijlkam, in Coppa del Mondo Giovanile Youth League WKF tappa di Porec (Croazia), categoria Kumite (combattimento) Juniores +76kg. L’atleta labronico, vicecampione italiano in carica, ottiene un grandissimo risultato dopo 6 turni di gara. Magnelli passa i primi due turni superando l’atleta Tunisino (0-0) e l’atleta palestinese Campione Asiatico 14° nel ranking mondiale WKF per 3-0, prima di trovarsi agli ottavi di finale l’atleta Turco Campione Mondiale di categoria, perdendo di misura 2-1 con un’azione nel finale poco favorevole. Il turco approda in finale e porta Emanuele ai recuperi per il 3° posto, dove passa brillantemente l’atleta Ceco per 3-1 e l’atleta Uzbeko per 0-0 (ritiro). Ad un passo dalla finale per il terzo posto perde di misura 1-0 contro l’altro Italiano di categoria.

Bella prova anche di Joele Bargagna negli Under21 -75kg che si arrende nei turni preliminari con un onorevole 0-2 contro l’atleta Australiano. I ragazzi di coach Magnelli e Triglia erano rientrati da pochi giorni da un altro appuntamento importante, l’Austria Junior Open di Salisburgo, importante competizione dedicata alle categorie giovanili. Gli atleti labronici portano a casa ben 4 preziose medaglie, con Leonardo Magnelli nella Under12 -38kg che si aggiudica la medaglia d’argento con 3 incontri ben disputati con i risultati di 5-1 contro Austria, 7-0 contro Germania, perdendo all’ultimo secondo la finalissima 1-3 dopo essere stato sempre in vantaggio. Tisaianu Giulia 2° classificata nelle 2 categorie Under10 -33kg e +27k e Giusy Grimaldi 3° classificata nella cat. Under10 -27kg, entrambe al debutto internazionale. Sfortunato 5° posto per Emanuele Magnelli, che si arrende ingiustamente dopo 4 incontri nella finale per il terzo posto all’atleta di casa e non riesce ad andare a podio per un soffio. Bene anche le prove degli altri debuttanti a questo tipo di gare Francesco Navacchi nei cadet -63kg, Nicolas Pietroni 7° nei Under14 -50kg dopo 2 buoni incontri e Agrusa Enea nel kata (forma) under 8 e Under10. Nel solito fine settimana 2 atleti dell’Accademia dello Sport erano convocati al raduno Regionale Fijlkam di Torre Marina, Nicolas Guelfi e Giada Barontini. I due collaboratori Daniele Miotto e Marco Bini hanno passato brillantemente gli esami di cintura nera Csen, rispettivamente Miotto 1°dan e Bini 4° dan.

Condividi: