Accademia dello Sport, Magnelli conquista il bronzo a Lignano

Neanche l’estate ferma l’attività agonistica dell’Accademia dello Sport di Livorno settore karate. La palestra labronica lo scorso weekend era impegnata all’Open League di Lignano Sabbiadoro con tre dei suoi giovani atleti più rappresentativi

Neanche l’estate ferma l’attività agonistica dell’Accademia dello Sport di Livorno settore karate. La palestra labronica lo scorso weekend era impegnata all’Open League di Lignano Sabbiadoro con tre dei suoi giovani atleti più rappresentativi. La gara, valevole per il ranking della Nazionale Giovanile, vedeva la presenza di circa mille dei più bravi atleti provenienti da tutta Italia. Strepitoso risultato per Leonardo Magnelli nella categoria under 14 -55kg. Leonardo conquista la medaglia di bronzo dopo cinque incontri, mettendo a referto 4 vittorie e 1 sconfitta, 20 punti fatti e solo 2 subiti.

La gara di Leonardo parte bene con i primi tre incontri vinti con netto vantaggio 5-0, 8-0, e 2-0. Approda in semifinale, perde dopo aver pareggiato 2-2 l’incontro, a causa del vantaggio iniziale dell’avversario (Sensho). Vince la finale per il bronzo 3-0 conquistando una medaglia di gran valore vista anche la giovanissima età.

Bene le prove di Michele Tassan nella categoria cadetti -52kg e Nicolas Pietroni nella cadetti -57, autori di buoni incontri che testimoniano la possibilità per entrambi di fare bene in futuro nelle rispettive categorie.

Si incrementa il bottino di medaglie di alto livello nazionale in bacheca dell’Accademia dello Sport, con grande soddisfazione dei tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©