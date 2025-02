Accademia dello Sport seconda classificata al 33° Trofeo Carnevale di karate

Gli atleti dei Maestri Alessandro Fasulo, Carmelo Triglia e Alessio Magnelli hanno portato a casa ben 34 medaglie

Un altro importante risultato di squadra dell’Accademia dello Sport di Livorno al 33° Trofeo Carnevale di karate, gara organizzata dal Comitato Regionale e Comitato di Lucca Csen (Ente di promozione numero 1 in Italia) e coordinata dai responsabili regionali Alessio Magnelli, Fabio Castellucci. 54 le società partecipanti provenienti da mole regioni tra cui Liguria, Emilia Romagna e Toscana, con oltre 1250 iscrizioni pervenute agli organizzatori. Gli atleti dei Maestri Alessandro Fasulo, Carmelo Triglia e Alessio Magnelli hanno portato a casa ben 34 medaglie con soli 21 atleti in gara. Grazie a questi risultati l’Accademia dello Sport è risultata seconda nella classifica generale per società.

Nelle specialità pre agonistica di prova tecnica palloncino 1° posto per Ginevra Cialandroni, Jacopo Capperi, Giusy Grimaldi, 2° posto per Geremia Agrusa, Nicole Ruotolo, 3° posto per Enea Agrusa, Cosimo Ceccanti, Edoardo Fasulo, Giulia Tisaianu. Nel Kata (forma) pre agonisti 1° posto per Geremia Agrusa, Giusy Grimaldi, Nicole Ruotolo, 2° posto per Cosimo Ceccanti, Jacopo Capperi, Giulia Tisaianu, 3° posto per Enea Agrusa, Clara Morini, bene anche la prova di Francesco Morini. Nel kumite (combattimento) Under10 e Under12 1° posto per Enea Agrusa, Cosimo Ceccanti, 2° posto per Giusy Grimaldi, Nicole Ruotolo, Mattia Valenzisi, 3° posto per Jacopo Capperi, Giulia Tisaianu. Grandissimi risultati anche nelle categorie agonistiche, nel kumite oro per Greta Gigliucci cadetti verdi/blu -68+68kg, Leonardo Magnelli esordienti marroni/nere -53kg, Andrea Ulivari esordienti verdi/blu -53kg, Nicolas Pietroni cadetti marroni/nere -52kg, argento per Melissa Cialandroni esordienti marroni/nere -47kg, Michele Tassan cadetti marroni/nere -52kg. Per il kata agonistico oro di Mirko Agrusa Master verde/blu, argento di Gabriele Faldelloni master marroni/nere e Marco Bini Master marroni/nere. Grande soddisfazione per tecnici e presidente per l’ennesimo risultato della società labronica orami lanciata da anni nel panorama regionale, nazionale ed internazionale con atleti che stanno calcando i tatami di tutto il mondo in Open Internazionali e nell’élite del karate con la Coppa del Mondo Wkf già disputata con le tappe di Tbilisi (Georgia e Larnaca (Cipro) con gli atleti Matilde Gronchi, Nicolas Guelfi e Emanuele Magnelli.

