Akern incerottata, al PalaMacchia arriva Caserta

Al PalaMacchia arriva il fanalino di coda Caserta, reduce da dodici sconfitte consecutive, ma alla Akern Libertas servirà una prestazione di alto livello per vincere

Al PalaMacchia (palla a due alle 18, arbitri Gurrera di Vigevano e Fusari di San Martino Siccomario) arriva il fanalino di coda Caserta, reduce da dodici sconfitte consecutive, ma alla Akern Libertas servirà una prestazione di alto livello per vincere. I motivi sono almeno due. Primo: Caserta ha inserito nel proprio roster l’ex piombinese Alibegovic e il play Vitale, per cui si è rinforzata. Secondo: in casa amaranto marcheranno visita Saccaggi e Tozzi, usciti malconci dalla sfida di domenica scorsa sul campo di Herons Montecatini. Andreazza, quindi, avrà rotazioni ridotte e questo rende la partita ancora più complicata di quanto non si annunciasse dopo i rinforzi che hanno consolidato Caserta. La Akern, tra l’altro ha tutto da perdere da questa sfida, mentre gli ospiti sognano il colpo grosso dopo la loro infinita serie di sconfitte di fila. Così Coach Andreazza: “Andiamo ad giocare una partita delicata che affrontiamo in emergenza, ma sappiamo che le motivazioni vengono prima della tecnica e della tattica qualche volta”. Andreazza ha speso buone parole per gli avversari: “Caserta non vale l’ultimo posto nel girone e quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare l’impegno. Per noi è una partita di importanza fondamentale. Avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi per tutta la durata del match”.

