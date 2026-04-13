Akiyama Livorno sul tetto d’Italia: oro per Silvestri agli Assoluti

A Jesolo il giovane atleta conquista il titolo italiano nel Kick Jitsu; buona prova anche per Palumbo all’esordio nazionale

Sabato e domenica 11 e 12 aprile si sono svolti a Jesolo i Campionati Italiani Assoluti FEDERKOMBAT, appuntamento di rilievo nel panorama nazionale degli sport da combattimento. La palestra Akiyama Livorno, guidata dal Maestro Patrizio Rizzoli, ha preso parte alla competizione con gli atleti Lorenzo Silvestri e Niccolò Palumbo, entrambi impegnati nella disciplina del Kick Jitsu. Ottima prestazione per Lorenzo Silvestri, in gara nella categoria -56 kg Junior, che ha conquistato il titolo di Campione Italiano. L’atleta si è imposto sia in semifinale che in finale per finalizzazione al primo round, costringendo entrambi gli avversari alla resa. Un risultato di grande valore che gli permetterà di accedere alle selezioni per la maglia azzurra. Buona prova anche per Niccolò Palumbo, alla sua prima esperienza in una competizione di questo livello. In gara nella categoria -57 kg Old Cadet, ha disputato un incontro intenso e combattuto, conclusosi dopo due round con la decisione arbitrale a favore dell’avversario. Un’esperienza importante per entrambi gli atleti, che hanno rappresentato con impegno e determinazione i colori della città di Livorno.

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