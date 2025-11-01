Al Modigliani Forum arriva Rimini

Sfida di alta classifica quella tra Bi.Emme. Service Libertas Livorno 1947 e Dole Basket Rimini. I Romagnoli l’anno scorso hanno sfiorato la promozione in serie A

Domenica 2 novembre alle 18 al Modigliani Forum– arbitri Salustri, Coraggio e Occhiuzzi – sarà di scena il grande basket. E’ infatti una sfida di alta classifica quella tra Bi.Emme. Service Libertas Livorno 1947 e Dole Basket Rimini. I Romagnoli l’anno scorso hanno sfiorato la promozione in serie A, che è sfumata solo all’atto finale contro l’Acqua San Bernardo Cantù di Valentini, Piccoli e Possamai. E rispetto alla passata stagione non hanno fatto grandi rivoluzioni. Sono rimaste le stelle Robinson e Marini. Da Tortona è arrivato il play Denegri, da Brindisi l’ala-centro Mark Ogden (un muscoloso gigante di oltre 2 metri) e dai cugini di Forlì, Pollone. Squadra, completa insomma e affidata ad un allenatore di prima fascia come il nostro concittadino Sandro Dell’Agnello che dopo l’amaro epilogo della scorsa primavera vuole provare a riportare Rimini in serie A. Tra l’altro Coach Andrea Diana, sia al Basket Livorno che alla Leonessa Brescia, fu assistente di Dell’Agnello. La Libertas – reduce dalla facile vittoria con Urania Milano – giocherà in un Modigliani Forum che vedrà almeno 4000 persone gli spalti e – a prescindere dal risultato – con tutti quei tifosi festeggerà nel migliore dei modi i 78 anni di attività. La fondazione del Club, infatti, risale al 1° novembre 1947.

Condividi:

Riproduzione riservata ©