Al Modigliani Forum oltre 600 giovani schermitori per il primo Trofeo Città di Livorno

Il Modigliani Forum torna ad ospitare la scherma. Appuntamento per il 22 e 23 marzo. L’ingresso per entrambe le giornate dell’evento, possibile dalle 8 in poi, sarà completamente gratuito

di Martina Romeo

Presentata ufficialmente dal Circolo Scherma Fides Livorno e dal Comitato Regionale Fis Toscana, nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale, la terza prova interregionale GPG “Trofeo Città di Livorno” di fioretto, sciabola e spada. L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Livorno grazie alla collaborazione della Confcommercio e si terrà al Modigliani Forum il 22 e il 23 marzo. La manifestazione vedrà impegnati su venti pedane oltre seicento giovani atleti delle categorie Under 14 maschile e femminile di Toscana e Liguria.

Queste due giornate costituiranno, come specificato anche dal rappresentante dell’ufficio Sport e Impianti Sportivi del Comune, Leonardo Zuccaro, due giorni di importante rilevanza non solo sportiva, ma anche comunale, vista la secolare tradizione che caratterizza la scherma labronica. Un parere condiviso anche da Giovanni Giannone, delegato provinciale del Coni, intervenuto alla conferenza: “è una manifestazione di grande valore interregionale. La nostra città ha bisogno di questi eventi, ed è necessario valorizzare questo genere di associazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, come la Confcommercio, sempre attenta alle pratiche dello sport. Un veicolo sociale già rilevante ma che, con l’ultima riforma, è diventato ancora più importante”. “I numeri della scorsa edizione ci danno un’idea della rilevanza dell’evento – ha tenuto a sottolineare il presidente del Comitato Regionale Fis Toscana, Domenico Cassina – nell’arco delle due giornate, saranno presenti circa cinquecento atleti divisi nelle varie categorie, dai dieci ai quattordici anni. Un gran numero che porterà con sé maestri, genitori e famiglie. È una soddisfazione vedere Livorno nuovamente protagonista nella scherma, soprattutto essendo una delle poche città dove i ragazzi hanno la possibilità di scegliere questo tipo di sport”. Nel corso dell’evento, oltre ad assegnare i tradizionali premi previsti dalla competizione, il Circolo Fides assegnerà il primo Trofeo Città di Livorno, offerto dallo sponsor Futura Facility, alla prima Società classificata: “la nostra è una delle associazioni sportive più antiche d’Italia e una delle più vincenti al mondo. – specifica Valentina Montano, consigliera del Circolo – Oggi i nostri giovani campioni continuano a farsi onore su tutte le pedane di Italia e del mondo, rendendoci molto orgogliosi del nostro operato e di quello del nostro staff tecnico, che ringraziamo”. Per Fides Livorno, ciò che preme è soprattutto la rappresentanza dei giusti valori. “La cosa che ci preme è creare atleti che abbiano dei valori – ha infine aggiunto David Ricci, anch’egli consigliere di Fides – Questo è lo sport: creare persone che abbiano valori e capacità di sacrificio”.

L’ingresso per entrambe le giornate dell’evento, possibile dalle 8 in poi, sarà completamente gratuito.

