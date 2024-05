Al Pala Cosmelli l’incontro di boxe fra Gassani e Knjezevic

Da una parte, il livornese Federico Gassani della Spes Fortitudo di Lenny Bottai (vincitore del titolo Mediterraneo WBC nel 2012 e l'ultimo a disputare in città, nel 2016, un incontro professionistico) e dall'altra il croato Bruno Knjezevic

Torna in città dopo anni un evento di grande boxe. Presentato l’incontro professionistico di medio massimi (79.2 kg) che vale il titolo del Mediterraneo della prestigiosa WBC e che si disputerà venerdì sera al Pala Cosmelli in via Allende. Da una parte, il livornese Federico Gassani della Spes Fortitudo di Lenny Bottai (vincitore del titolo Mediterraneo WBC nel 2012 e l’ultimo a disputare in città, nel 2016, un incontro professionistico) e dall’altra il croato Bruno Knjezevic. L’incontro è sulla distanza di 10 round da 3 minuti ciascuno. Lenny Bottai: “Io e Federico condividiamo il senso di appartenenza alla città, non c’è quasi bisogno di dirlo. Federico si è impegnato molto, so che ce la può fare”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©