Al Trofeo Amicizia circa 300 ginnaste

La premiazione categoria anno 2015

Tutto si è svolto con la partecipazione di un pubblico numeroso venuto ad applaudire le piccole e grandi ginnaste. Le società organizzatrici sono già al lavoro per la terza edizione ed hanno in serbo alcune novità

Domenica 21 aprile al palazzetto la Bastia di Livorno con il patrocinio del comune di Livorno, si è svolta la Manifestazione “Trofeo Amicizia“. La seconda edizione,

organizzata dal Comitato CSI di Livorno e le Associazioni Sportive ASD Oasis Club e MDS Centro Ginnico Pisano, quest’anno ha contato circa 300 ginnaste. Il Trofeo ha coinvolto otto Associazioni provenienti dal territorio Toscano:

-Asd Ginnastica artistica Lucca

-Asd Don Bastianini

-Asd Artistica Pontasserchio

-Asd Circolo 3A

-Team Lumberjack

-Asd MDS Centro Ginnico Pisano

-Asd Oasis Club

-Asd Ginnastica Cecinese Free Time

Le ginnaste più piccole del settore di Ginnastica Artistica e Ritmica si sono cimentate con percorsi propedeutici, mentre le più esperte dalle pulcine alle Junior si sono confrontare ai tre attrezzi: Corpo Libero, Trave e Trampolino. Tutto si è svolto in un clima di festa, con la partecipazione di un pubblico numeroso venuto ad applaudire le piccole e grandi ginnaste. Le società organizzatrici sono già al lavoro per la terza edizione in programma per la prossima stagione sportiva ed hanno in serbo alcune novità che faranno piacere sicuramente a tutte le società partecipanti. Il trofeo ha lo scopo di avvicinare chiunque voglia vivere un’esperienza aggregativa e di sano confronto in un clima sereno, dove la cosa più importate è lo spirito di collaborazione tra associazioni.

