Al Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse 40 atlete della polisportiva La Rosa

Le nove giornate di gare a Roccaraso hanno visto le livornesi protagoniste quasi sempre sul podio o nelle sue posizioni più vicine. Tutti i nomi

Lunedì 19 giugno si è chiuso il sipario per le 40 atlete labroniche della polisportiva La Rosa Livorno che si sono cimentate per 9 giornate consecutive con le loro ottime performance alla seconda edizione del Trofeo Nazionale Primi Passi e Giovani Promesse riscuotendo prestigiosi risultati. La manifestazione ha ospitato nel palaghiaccio di Roccaraso in quel dell’Aquila 900 atleti e circa 3000 spettatori durante le giornate di gare che partivano dalla mattina fino alla sera con relative premiazioni che hanno visto le livornesi protagoniste quasi sempre sul podio o nelle sue posizioni più vicine. Premiazioni che sono state effettuate dalla mano del Consigliere Nazionale Fisr Tinghi Mario, nonché presidente della polisportiva La Rosa Livorno. L’ultima a gareggiare Beatrice Villantieri classificata al sesto posto. Per tutte le partecipanti della polisportiva La Rosa Livorno questa è stata la prima volta che affrontavano questo tipo di competizione e per come sono stati i risultati possiamo confermare che la preparazione presentata dai tecnici Mattei Linda, Cinzia Savi, Bardi Viola, Perfetti Giuliana, Tinghi Letizia, dal preparatore tecnico Andrea Bientinesi e dagli aspiranti allenatori Zannotti Chiara e Davini Alessandro, che in questa occasione erano atleti, e stata all’altezza della situazione. La squadra della Rosa Livorno composta da atleti di classe 2017 fino alla classe 2006 si è schierata con atleti avversari provenienti da tutta Italia, confermando anche in questa occasione che il pattinaggio labronico è considerato di classe e non ha deluso in nessuna occasione. Ringraziamo anche i numerosi genitori che hanno accompagnato e sostenuto gli atleti partecipanti. Un grosso complimento a tutta la squadra composta da: Ferrigno Eleonora, Mazzoni Mia, Pastorella Giorgia, Baggiani Emily, Mazzoni Sara, Pastorella Diana, Pastorella Gabriele, Suppa Clara, Giardi Chiara, Angeli Anita, Vitiello Sofia Lucia, Soriani Nina Sofia, Barontini Alessia, Auricchio Anastasia, Ughi Chiara, Colaiuda Elena, Rossi Camilla, Pellegrini Gea, Gabrielli Noemi, Spagnoli Chiara, Gentili Vittoria, Verdone Giorgia, Vincenti Martina, Cerase Vittoria, Secchioni Bianca, Dioguardi Alice, Vanni Aurora, Morelli Lisa, Fornaciari Noemi, Vittori Giulia, Lavoratori Sofia , Pratesi Matilde, Casella Noemi, Falleni Emma, Zannotti Chiara, Davini Alessandro, Barretta Francesca, Perullo Eva e Villantieri Beatrice. A tutti questi atleti la polisportiva La Rosa augura di continuare e perseverare nella passione per questo sport che regala tante emozioni.

Condividi: