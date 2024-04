Alessia vince la coppa Italia di serie B1 di pallavolo

Alessia Tosi mentre bacia la Coppa Italia vinta il 30 marzo con la FLG-Zuma di Castelfranco di Sotto, che ringraziamo per la foto e la disponibilità

Alessia Tosi, 17 anni, è la giocatrice livornese nel ruolo di libero della FLG-Zuma di Castelfranco di Sotto guidata da Marco Bracci che il 30 marzo ha vinto la Coppa Italia di serie B1 femminile battendo in finale la Centemero Concorezzo per 3-1. Il commento di Alessia, che gioca a pallavolo dall’età di 5 anni: “La Coppa Italia è stata un’esperienza davvero emozionante tanto quanto stancante. Con il duro lavoro di questi ultimi mesi, la determinazione che ci abbiamo messo e il sostegno delle mie compagne di squadra siamo riuscite a vincere! Un’emozione così a livello sportivo e personale non l’avevo mai provata. La felicità e l’adrenalina quando ho corso verso il campo per abbracciare le mie compagne è indescrivibile. In quel momento ho finalmente realizzato che sono riuscita a diventare ciò che ho sempre sognato, campionessa d’Italia, e che tutto ciò non era un sogno ma realtà”.

