Alessio campione d’Europa a squadre

Alessio Mannucci in alto a destra nella prima foto di Chiara Montesano/European Athletics; Foto Grana/Fidal la seconda e terza foto

Nel campionato europeo a squadre un ruolo da protagonista è riuscito a ritagliarselo anche Alessio Mannucci: bravo! Grande gioia per l'Atletica Livorno per la prestazione in azzurro del suo discobolo

C’è anche un pezzo di Atletica Livorno nella storica vittoria dell’Italia nella Coppa Europa a squadre: al trionfo azzurro ha infatti dato un significativo apporto il livornesissimo Alessio Mannucci, attualmente tesserato nel Gruppo Sportivo Aeronautica Militare ma che continua a gareggiare per l’Atletica Livorno nelle competizioni a squadre (di recente si è esibito in maglia biancoverde alla finale nazionale del Cds Assoluto disputatosi a Bergamo). Mannucci, da tempo nel giro azzurro, era alle prese con l’impegno più importante della sua giovane carriera: gli Europei a squadre rappresentano una competizione di grande prestigio e, considerato l’ottimo valore degli avversari (con maggiore esperienza internazionale), alla vigilia si registrava qualche timore proprio per la gara del lancio del disco: Mannucci, però, con classe e impegno ha dimostrato tutto il suo valore, andando a conquistare una splendida settima posizione finale con la misura di 59,66 ottenuta al quarto lancio (vanta un record di 62,73 ottenuto nel maggio scorso a Donnas). Per la cronaca, la prova è stata vinta dallo svedese Daniel Stahl con un lancio di 67,25 metri. Una grandissima soddisfazione per Alessio Mannucci, che è stato elogiato dai vertici della Federazione e dagli addetti ai lavori: il livornese ha davvero tutto per competere ai massimi livelli internazionali. Soddisfazione è stata espressa anche da Fabio Canaccini, presidente dell’Atletica Livorno, che ha visto crescere l’atleta seguendone tutti i miglioramenti. Per l’Italia dell’atletica quello ottenuto a Chorzow in Polonia si tratta di un successo memorabile: ideata nel 1965 da un grandissimo dirigente italiano, Bruno Zauli, gli azzurri non erano mai riusciti a conquistare questa competizione a squadre. Stavolta l’impresa è riuscita: al termine di tre giorni di gare, la classifica finale ha visto l’Italia primeggiare con un notevole margine di punti (426.5) proprio nei confronti dei padroni di casa della Polonia (402.5). Il terzo posto è andato alla Germania, seguita dalla Spagna al quarto posto e dalla Gran Bretagna al quinto posto. Sette le vittorie individuali per l’Italia durante la competizione. E tra gli azzurri scesi in pista e in pedana, un ruolo da protagonista è riuscito a ritagliarselo anche Alessio Mannucci: bravo!

