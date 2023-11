Alice conquista il record italiano di Stacco da Terra

La 17enne, atleta alla New Eos Fitness Club di Stagno, ha stabilito il record assoluto italiano di 152,50 kg superando il precedente primato di 145 kg

Si è svolta a San Zerone al Lambro la gara promossa dalla Federazione FIPL che ha visto vincere nella categoria -52 sub junior su Stacco da Terra, Alice Menichetti, 17 anni. Un record assoluto italiano quello di Alice Menichetti che ha battuto lo storico 145 kg con il nuovo 152,50 kg. Alice è riuscita a prepararsi al meglio e si ritiene soddisfatta dell’ottimo risultato ottenuto grazie all’allenamento costante che svolge alla palestra New Eos Fitness Club e all’aiuto dei suoi preparatori atletici Raffaele Brasile e Floriano Domenici. Stefano Di Mauro, amministratore della società Sport Insieme che gestisce la Palestra New Eos Fitness Club riferisce di essere molto orgoglioso: “Un’altra medaglia a casa New Eos”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©