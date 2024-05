Alla Eurocup tre atleti livornesi nella delegazione toscana

Grande risultato degli atleti labronici che hanno portato a casa due importanti medaglie con Leonardo Magnelli nella categoria Under12 -45kg, autore di tre bellissimi incontri e con la finale vinta all’ultimo secondo e la medaglia d’argento di Giada Barontini nella categoria Under21 -68kg

Il Comitato Regionale Fijlkam (CTR Toscana) ha partecipato con una delegazione di 72 atleti alla Competizione Internazionale EUROCUP nella località Austriaca di Zell Am See. La competizione ha visto la presenza di oltre 1000 atleti provenienti da 14 nazioni diverse. Per l’occasione sono stati convocati per far parte della delegazione tre atleti di kumite (combattimento) dell’Accademia dello Sport settore Karate: Emanuele Magnelli, Giada Barontini e Leonardo Magnelli oltre al tecnico labronico Alessio Magnelli. Grande risultato degli atleti labronici che hanno portato a casa due importanti medaglie con Leonardo Magnelli nella categoria Under12 -45kg, autore di tre bellissimi incontri e con la finale vinta all’ultimo secondo e la medaglia d’argento di Giada Barontini nella categoria Under21 -68kg. Gara questa volta sottotono per Emanuele Magnelli nella categoria Juniores +76kg, ancora alle prese con qualche guaio fisico. Grande soddisfazione per i tecnici dell’Accademia dello Sport Alessio Magnelli, anch’esso impegnato sotto le vesti del coach a seguire gli atleti della Toscana in gara, e Carmelo Triglia. L’Eurocup ha fatto seguito alla tappa di Coppa del Mondo Giovanile Youth League Wkf di La Coruna (Spagna) della settimana precedente con la bella prova, anche se senza podi, degli atleti Matilde Gronchi Under21 -50kg, Emanuele Magnelli Junior +76kg (che conferma la 17° posizione in classifica Mondiale), Francesco Navacchi Cadet -68kg, Alessandro Pappalardo Cadet -61kg, accompagnati dal tecnico Alessio Magnelli.

