Alla Pielle non riesce il blitz, Avellino accorcia la serie. Domenica altro match point

Per la Caffè Toscano, seguita da oltre 100 tifosi, è il primo ko nei playoff, e la terza sconfitta nelle ultime 29 partite. La serie adesso è sul 2-1. Gara4 è in programma domenica alle 18, sempre al Pala Del Mauro dove servirà una Pielle diversa per chiudere la semifinale

Prestazione sottotono per la Caffè Toscano Pielle Livorno che in gara3, al Pala Del Mauro di Avellino, non riesce quasi mai ad entrare in partita e cede 82-70 ai biancoverdi della Del Fes.

Inizio contratto per i ragazzi di coach Marco Cardani che, dopo 5’ di partita, vanno sotto per 14-5 e dopo 15’ sul 32-20 dopo una tripla dell’immarcabile Vasl (6/9 da tre punti). Due triple di Rubbini suonano la carica e i biancoblù tornano a -6 (32-26).

La partita prosegue sempre sugli stessi binari prima che Avellino acceleri sul +20 (56-36) al 27’, con i liberi di Nikolic. Negli ultimi tredici minuti la Pielle riesce a scendere sotto le due cifre di svantaggio solo sul 76-67 segnato da un contropiede di Chiarini, ma 4 puntineln finale di Fresno chiudono la contesa.

Per la Caffè Toscano, seguita da oltre 100 tifosi, è il primo ko nei playoff, e la terza sconfitta nelle ultime 29 partite. La serie adesso è sul 2-1. Gara4 è in programma domenica alle 18, sempre al Pala Del Mauro dove servirà una Pielle diversa per chiudere la semifinale.

Del Fes Avellino–CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 82-70

DEL FES: Burini 7, Vasl 22, Verazzo 10, Nikolic 15, Bortolin 7, Fresno 9, Chinellato 10, Carenza 2, Giunta, Agosto ne, Basco ne. All. Crotti.

CAFFÈ TOSCANO: Rubbini 10, Chiarini 8, Ferraro 7, Lo Biondo 12, Diouf 4, Laganà 10, Campori 6, Loschi 7, Pagani 6, Manna ne. All. Cardani.

Arbitri: Settepanella di Roseto di Roseto degli Abruzzi e Gai di Roma

Parziali: 19-11, 17-16, 26-19, 20-24

Condividi:

Riproduzione riservata ©