Alle Olimpiadi Pettorossi manca la semifinale per due centesimi

Grande prestazione per Diego Pettorossi che dopo le batterie concluse con 20”63 si migliora nelle serie di ripescaggio andando a cogliere un importante secondo posto con 20”53 che però non gli è sufficiente per passare il turno, risultando il primo degli esclusi dalle semifinali per solo due centesimi, battendo Mumenthaler Timothe, fresco vincitore degli europei di Roma. Una grande prestazione per Diego che conferma il suo stato di grazia giungendo a queste Olimpiadi al 25° posto. Esordio mercoledì per Andy Diaz nel triplo, nelle qualificazioni, dove c’è molta attesa mentre venerdì sarà la volta di Ilaria Accame nella staffetta 4 x 400, chiamata ad un’altra grande prova dopo il record italiano stabilito ai recenti europei di Roma.

