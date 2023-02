Allegri è diventato nonno. E’ nato Filippo

Massimiliano Allegri al gabbione dei Bagni Fiume il 28 maggio 2021 durante una gabbionata organizzata per ricordare il 50° anniversario dalla scomparsa di Armando Picchi

L’annuncio è stato dato via social dalla Juventus intorno al primo pomeriggio del 17 febbraio. In inglese: “Mister Allegri has become a grandfather! Congratulations to him and congratulations to Valentina on the birth of little Filippo!”. Congratulazioni all’allenatore bianconero e alla figlia Valentina, mamma di Filippo, per il lieto evento. In due ore il post Fb della Juve ha raccolto 16.000 mi piace e circa 1.800 commenti.

