Altri due arrivi in casa Atletica Libertas Unicusano

Altri due arrivi in casa amaranto. A rinforzare il settore lanci e ostacoli rispettivamente Davide Camilli martellista che quest’anno ha dominato la scena del lancio del martello vincendo sia il titolo italiano invernale che quello all’aperto con un personale di 67,54 con l’attrezzo da sei kg e 60.01 con quello da 7 kg. Lui già azzurrino a Maribord andrà a formare una coppia eccellente con Lorenzo Ceccanti. Altro arrivo è quello di Emanuele Colloca, un ostacolista che vanta un buon 53”78 e un buon 48”34 sui 400 piani andrà a rinforzare il settore dove sono presenti Andrea Vanchetti e Alessandro Carugati per una finale scudetto assoluta e under 23. Entrambi giungono dal settore giovanile delle Fiamme Gialle con i quali esiste un ottimo rapporto di collaborazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©