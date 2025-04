Andrea Bozzi conquista il bronzo all’Open League d’Italia

L'atleta della ASD Esercito - 187 Folgore ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Kumite Under 21 -84 kg

La XXIV edizione dell’Open League d’Italia si è svolta con grande successo nel weekend del 12-13 aprile 2025 al PlayHall di Riccione, registrando la partecipazione di 1.763 atleti provenienti da 315 club. Questo evento rappresenta la prima tappa del circuito nazionale organizzato dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e costituisce un’importante occasione di qualificazione per gli atleti giovanili in vista del Campionato Europeo di Cipro previsto per febbraio 2026. Tra i protagonisti di questa edizione, l’atleta della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, Andrea Bozzi, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Kumite Under 21 -84 kg. Dopo aver sostenuto quattro incontri, Andrea ha dimostrato determinazione e tecnica, risalendo la fase dei ripescaggi per raggiungere il terzo posto sul podio. Anche Jacopo Citi, classe Junior, ha partecipato con impegno, ma un malessere durante la gara ne ha compromesso l’andamento. Altri atleti della ASD 187 Folgore, tra cui Leonardo Nannini, Gabriele Pili, Valentina Strazzabosco e Simone Corvaglia, hanno affrontato le rispettive competizioni con spirito sportivo, pur non riuscendo a proseguire oltre nelle fasi finali. La trasferta è stata seguita dal Direttore Tecnico, Maestro Antonio Citi, e dal tecnico Vincenzo Corvaglia, che hanno supportato gli atleti con professionalità e dedizione.

