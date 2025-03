Andy Diaz campione del mondo di triplo

L'atleta azzurro dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno e delle Fiamme Gialle ha vinto con 17,80 metri (record italiano e miglior prestazione mondiale stagionale). Giannone: "Ora fervono i preparativi per dare a Andy l’abbraccio di tutta la città"

Un risveglio veramente incredibile quello del 21 marzo. Alle 04,05 è iniziata la gara del “nostro” Andy, fresco vincitore degli Europei oggi a Nanchino in Cina ai campionati del mondo dove è riuscito a dare spettacolo e a raggiungere un risultato stupefacente: campione del mondo di triplo e nuovo primatista italiano con il record di 17,80. Il primo salto di Andy è stato devastante ed ha “ammazzato” la gara, una gara molto lunga con varie interruzioni che hanno portato Andy a limitarsi ad un secondo salto, nullo, per poi non rischiare incidenti fisici in una gara durata oltre quattro ore. Un risultato eccezionale per la “sua” Livorno che lo ha adottato, che gli ha dato la possibilità di credere nuovamente nello sport. Un impegno sostenuto con forza dalla società amaranto della Libertas Unicusano, in un momento dove era difficile ipotizzare i risultati oggi ottenuti. “Un grazie a Fabrizio Donato, un campione del triplo a cui Andy ha tolto il record italiano, dall’inizio suo allenatore e amico – scrive il presidente Giannone – Ora fervono i preparativi per dare a Andy l’abbraccio di tutta la città”.

