Andy Diaz conquista il Diamante

Foto Montesano/Diamond League inviata nel comunicato stampa

Il saltatore azzurro delle Fiamme Gialle (già tesserato per la Libertas Unicusano Livorno), bronzo olimpico, oro mondiale ed europeo indoor, conquista il terzo Diamante in carriera con 17.56, una misura che dà fiducia in vista dei mondiali di Tokyo

Tutti in piedi a festeggiare questa ennesima grande prestazione. Il finanziere atleta della Libertas Unicusano Livorno Andy Diaza conquista nuovamente il diamante nella finale della Diamond League di Zurigo, la massima competizione a livello mondiale. Livorno nuovamente sugli scudi per questo atleta partito proprio da qui. Dopo una stagione tribolata è riuscito a dimostrare il suo cristallino valore andandosi a conquistare il terzo diamante dopo il 2022 e 2023 in una gara non semplice con una concorrenza agguerrita. 17,56 il risultato davanti a Pichardo e Triki, un risultato che va a unirsi al bronzo olimpico, all’oro mondiale e europeo indoor del 2025. “Non era una gara semplice proprio a seguito di una stagione fastidiosa con un problema fisico che si è portato avanti per mesi limitando la sua attività agonistica, ma il risultato dimostra la bontà di questo atleta e soprattutto la serenità di potere affrontare i prossimi mondiali di Tokyo con speranza – dice il presidente Giannone – Andy ha dimostrato ancora una volta la sua caparbietà. Ora pensiamo ai mondiali dove sicuramente sarà in buona compagnia con qualche ulteriore atleta amaranto a dimostrazione dell’ottimo momento della società e dell’ottimo lavoro svolto da Fabrizio Donato dopodiché potranno partire i festeggiamenti anche a Livorno con i tanti ragazzi livornesi che giornalmente sono presenti al Campo Scuola”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©