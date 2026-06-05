Andy Diaz vince il Golden Gala
Foto Fidal inviata nel comunicato stampa
Il campione azzurro del triplo apre la stagione all'aperto con uno straordinario 17,59 a Roma, tappa della Diamond League. È la terza vittoria al Golden Gala, un traguardo che lo consacra nella storia dell'atletica italiana davanti a oltre cento tifosi amaranto arrivati nella capitale per sostenerlo
Esordio stagionale con il botto per Andy Diaz che, al Golden Gala di Roma, tappa della Diamond League, si conferma il numero uno al mondo. Lui che ha gareggiato per la quindicesima volta nel circuito mondiale, andando a vincere per ben nove volte e salendo sul podio in quattordici occasioni. Aveva già conquistato due edizioni del Golden Gala (2023 e 2024) e ora è arrivata anche la terza vittoria. Indimenticabile quella ottenuta a Firenze nel 2023, quando realizzò il primato italiano pochi giorni dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana. Oggi è, insieme ad Alessandro Lambruschini, l’unico italiano ad aver conquistato tre vittorie al Golden Gala ed è il solo triplista ad aver vinto per tre volte questa prestigiosa manifestazione. Il primo salto è nullo, ma al secondo tentativo dimostra subito la sua volontà di ribadire di essere il migliore al mondo, atterrando a 17,58 metri e staccando gli avversari di ben 35 centimetri. Successivamente si migliora ulteriormente con un 17,59 che lascia intuire come abbia nelle gambe la misura degli 18 metri. Per lui, all’esordio stagionale dopo il secondo oro mondiale, una prestazione sontuosa, con il solo giamaicano Scott capace di avvicinarlo grazie a un salto di 17,33 metri. Per Andy arriva così la migliore prestazione europea stagionale. Adesso è già pronto per i prossimi appuntamenti, compresi quelli societari. Nella capitale ha potuto contare anche sul sostegno di oltre cento tifosi amaranto, arrivati a Roma per sostenerlo e festeggiare un’altra grande impresa.
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