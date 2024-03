Anticipo al sabato per la Caffè Toscano Pielle Livorno

Anticipo al sabato per la Caffè Toscano Pielle Livorno (palla a due ore 21:00) che farà visita alla Paffoni Omegna nel nuovissimo palasport di Gravellona Toscano. Sfida ruvida, difficile se ce n’è una, se non altro per il bilancio tra Pielle e Fulgor negli ultimi due anni e mezzo: 1 sola vittoria per i livornesi, ben 4 per i piemontesi, capaci all’andata di espugnare il Pala Macchia con una gran bella prestazione. Tra i reduci della scorsa stagione, in casa Omegna, spiccano senza dubbio Jacopo Balanzoni e Manuel Solaroli, giocatori d’area e con diverse soluzioni offensive al proprio arco. Zan Kosic e Filippo Fazioli sono altri due “lupi” ad andare in doppia cifra di media, a cui aggiungono diversi rimbalzi netti a dimostrazione di quanto la Fulgor Omegna sia squadra da “tagliare fuori”.

Per Kosic stagioni al Maribor in Slovenia, in Romania e in Serie A belga; mancino come Balanzoni, parliamo di un giocatore difficile da marcare per le sue attitudini da bomber, mentre Fazioli è playmaker di garra e ritmo. Nel suo passato esperienze a San Vendemiano tre stagioni a Pavia, mentre nella stagione 20/21 esplode definitivamente a Mestre dove rimane per due anni, prima di passare a Crema.

Poco sopra la doppia cifra realizzata ogni domenica anche Patrick Baldassare, totem di categoria cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano e della Benetton Treviso, in attesa di di aggiungere al suo palmares uno scudetto a Treviso e una Coppa Italia LNP a Scafati. Una vita in A2, girovagando per l’intera penisola, adesso ha in riva al lago. E già così la Paffoni sarebbe una squadra di assoluto rispetto, ma agli ordini di coach Ducarello troviamo anche Marco Torgano e Andrea Picarelli e il nuovo acquisto Damir Hadzic. Tutti e tre con un passato nelle giovanili lombarde d’eccellenza, sono ormai da anni punti riferimento di squadre che militano tra la A2 e la B. Per Torgano e Picarelli stagione bis in quel Omegna, diversamente Hadzic è alla prima esperienza con i rosso-verdi. Chiudono il roster Mattia Coltro e Issa Fomba. In casa Pielle e gruppo al completo e squadra che sarà seguita in Piemonte da oltre 100 tifosi.

