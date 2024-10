Antonio vince in Spagna il titolo di campione di vela

Con 5 primi posti e 3 secondi posti, il 19enne livornese Antonio Gasperini studente universitario a Valencia ha vinto a Cadice il titolo di campione under 21 e Assoluto classe Waszp. Ad agosto aveva conquistato il 3° posto al mondiale di vela under 21, sempre classe Waszp

E’ livornese il “re” di Spagna nella vela. Antonio Gasperini, 19 anni, labronico doc e studente universitario a Valencia, si è infatti aggiudicato nello scorso weekend il titolo di campione di vela under 21 e Assoluto, classe Waszp. La manifestazione si è svolta a Cadice, città situata sull’oceano Atlantico, a 2133 km da Livorno, organizzata dal Circolo Nautico Elcano che è la prima base di un team di Sail GP nel mondo (tra l’altro la Spagna ha trionfato nell’ultimo mondiale svolto a San Francisco) e raccoglie tutte le competizioni della nuova vela foil, “le barche che volano”, che in questi giorni abbiamo potuto ammirare con le competizioni della America’s Cup. I migliori trenta atleti si sono ritrovati per l’assegnazione del primo campionato di Spagna. Tre giorni di regate previsti per eleggere il campione foil nel tempio della vela-volante: campo di regata caratterizzato da vento leggero, tanta corrente e poca onda. Si sono svolte 8 regate in tutto e il giovanissimo Antonio Gasperini ha dimostrato tutto il suo valore guadagnando il gradino più alto del podio. 5 primi posti e 3 secondi posti il suo bilancio, un dominio totale regata dopo regata fino alla vittoria. Dopo aver ottenuto il 3° posto al mondiale di vela under 21 e dopo aver vinto una tappa dell’Eurocup (a settembre a Roses), adesso il livornese si laurea Campione di Spagna: un degno erede di Cristoforo Colombo, il più famoso dei navigatori che proprio partendo dai mari spagnoli ha cambiato il mondo. Antonio Gasperini, da buon livornese, semplicemente ha cambiato il suo mettendosi in luce proprio nel tempio mondiale delle discipline veloci.

