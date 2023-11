Arechi Salerno-Akern Libertas: 62-97. Gli amaranto dilagano!

La Akern Libertas espugna il PalaLongo di Salerno con un chiarissimo 62-97 e centra la quinta vittoria consecutiva, la seconda in trasferta con più di 30 punti di scarto dopo il 56-93 di Treviglio con Lissone

La Akern Libertas espugna il PalaLongo di Salerno con un chiarissimo 62-97 e centra la quinta vittoria consecutiva, la seconda in trasferta con più di 30 punti di scarto dopo il 56-93 di Treviglio con Lissone. Gli Amaranto quindi anche in Campania hanno confermato di attraversare un momento di forma eccezionale. In casa della Virtus Arechi (priva del pivottone Matrone, fermato dal mal di schiena) c’è stato equilibrio solo nei primi due tempi. Anzi. Per tutti il primo e 8’ del secondo quando – sul 38 pari – gli amaranto hanno piazzato un parziale di 12-0 che ha di fatto mandato Salerno al tappeto. Nei secondi venti minuti, infatti, non c’è assolutamente stata partita e la Libertas ha visto dilatarsi il proprio vantaggio fino al +35 conclusivo.

Tutti i ragazzi di Andreazza si sono espressi su livelli di rendimento altissimo. Pronti via e la Akern si è subito portata avanti (2-9), salvo poi subire il ritorno dalla Virtus Arechi che ha provato a scappare (23-16 con un controbreak di 21-7). SuperTozzi, però ha firmato la rimonta, mentre sul 38 pari una tripla di Allinei ha messo definitivamente in moto il bolide amaranto. Vittoria larga e pesante. Ma testa ancora sul manubrio, perché il cammino da fare è ancora moltissimo.

