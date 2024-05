Argento per Asya e bronzo per Mya alla finale dei regionali di pattinaggio

Nella categoria Jeunesse per gli esercizi liberi Asya e Mya si sono superate a vicenda durante il programma corto e nel programma lungo. Tutta la Polisportiva La Rosa Livorno si complimenta per i risultati ottenuti

Alla finale dei campionati regionali di categoria FISR nell’ultimo weekend di aprile nell’impianto coperto di Calenzano si è svolta la finale per le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno della categoria Jeunesse per gli esercizi liberi, dove, dopo una agguerrita competizione, vedeva le pattinatrici Giommi Asya e Balloni Mya superarsi a vicenda durante il programma corto, dove sono richiesti particolari esercizi tecnici, e nel programma lungo dove invece la presentazione tecnica è libera. Alla fine della competizione Giommi Asya conquista un argento e Balloni Mya un bronzo. Queste atlete fanno parte della nazionale Italiana di pattinaggio artistico e sono seguite dal tecnico federale della nazionale Azzurra di pattinaggio Laura Ferretti, dal tecnico Savi Cinzia e dal preparatore atletico della nazionale Andrea Bientinesi. Tutta la Polisportiva La Rosa Livorno si complimenta per i risultati ottenuti, che riservano per queste atlete l’accesso ai prossimi campionati nazionali assoluti FISR che si svolgeranno presso il Palaghiaccio di Ponte Di Legno.

