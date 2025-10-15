Argento per la Senshi Livorno al Trofeo Italia Esordienti A di judo
Emma Cicero (categoria 36 kg) ha conquistato una medaglia che premia il talento e la determinazione
Riccione ha ospitato domenica 12 ottobre, al “Play Hall”, la seconda ed ultima tappa del Trofeo Italia Esordienti A, riservato agli atleti nati nel 2013. Una competizione di alto livello che ha visto sfidarsi sul tatami giovani judoka provenienti da tutta Italia. La Palestra Senshi ha partecipato con due atleti: Mattia Liparulo (categoria 50 kg) e Emma Cicero (categoria 36 kg). Il primo a scendere sul tatami è stato Mattia, che ha dovuto però fare i conti con l’emozione non riuscendo ad esprimere al meglio il suo potenziale tecnico. Nella tarda mattinata è toccato a Emma, protagonista di una prova di carattere: due match combattuti fino all’ultimo, vinti rispettivamente con ippon e wazari che le hanno aperto le porte della finale. Qui, nonostante abbia dominato gran parte dell’incontro, un errore tecnico le ha fatto sfumare il primo gradino del podio. Risultato finale: una medaglia d’argento, che premia il talento e la determinazione di questa giovane judoka. Un piazzamento che rappresenta un segnale positivo per i prossimi impegni agonistici della palestra e un’importante esperienza a livello nazionale per i ragazzi che si allenano in via Grotte delle Fate.
