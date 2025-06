Arianna sul podio al Trofeo Primi Passi

A Luni Mare, Sofia conquista un meritato decimo posto. Ad accompagnare le atlete la maestra inclusiva Tinghi Letizia e il tecnico Giuliana Perfetti

La terza giornata di campionato per il Trofeo Nazionale FISR di Primi Passi e Giovani Promesse ha reso ufficiale a Massa la conferma che la disabilità nel pattinaggio si include completamente. Arianna Balleri, atleta con disabilità della polisportiva La Rosa Livorno, oggi ha fatto la competizione con le atlete della categoria Giovani Promesse A anno 2014/2015 normodotate non lasciando alcun sospetto che la disabilità ci fosse davvero. La gara si è svolta in 6 batterie di circa 16 atlete ciascuna. Arianna conquista una posizione in classifica di prestigio vista la prima volta in quella categoria e la prima volta a pattinare su di una pista con il parquet. Non è la prima volta che si confronta con le normodotate. “Il confronto comunque è molto costruttivo per Arianna – scrive la polisportiva – che ha imparato ad essere soddisfatta anche se non si vince, ad essere serena per aver concluso un programma ricco di gesti tecnici senza cadute o errori, stiamo facendo passi da gigante e ci auguriamo che continui per molto tempo”. Insieme a lei oggi in gara anche Pieracci Margherita che si è classificata al sedicesimo posto nella batteria più tosta della giornata. Invece a Luni Mare per la categoria Primi Passi C Giuffrida Sofia conquista un meritato decimo posto, confermando che l’impegno ripaga sempre. Ad accompagnare questi atleti la maestra inclusiva Tinghi Letizia e il tecnico Giuliana Perfetti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©