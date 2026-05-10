Artistic World Cup, bronzo per Ludovica Mazzola

Foto Raniero Corbelletti inviata dalla Polisportiva La Rosa Livorno

Prima esperienza per la giovane classe 2017, protagonista di una brillante esibizione sulle note di Bollywood. Sempre all’Olympia-Eissport-Zentrum di Garmisch Emma Falleni chiude al 15° posto: una prestazione intensa e tecnica sulle note di Esmeralda

Appena si è aperto il sipario sulla grandissima pista di pattinaggio dell’Olympia-Eissport-Zentrum, in Germania, Ludovica Mazzola, atleta di punta della Polisportiva La Rosa Livorno, è scesa in pista presentando un programma ricco, veloce e coinvolgente sulle note di Bollywood, conquistando pubblico e giuria, che hanno premiato la sua performance con uno splendido terzo posto. Per Ludovica, classe 2017, si trattava della prima esperienza a questo livello. Nonostante la giovanissima età, l’atleta ha dimostrato grande personalità, determinazione e maturità agonistica, affrontando la gara con la sicurezza e la grinta di una pattinatrice di esperienza. Ad aprire la competizione sono state 22 atlete provenienti da tutti i continenti. La classifica finale ha visto al primo posto Beatrice Pizzorno dell’Italia, seguita dalla portoghese Francesca Machadi, mentre sul terzo gradino del podio è salita Ludovica Mazzola. Quarta posizione per Matilde Gricolato e quinta per Penelope Luna Negri. A seguire atlete provenienti da America Latina, Asia, Africa ed Europa. Ludovica Mazzola pratica pattinaggio artistico da appena tre anni alla Polisportiva La Rosa Livorno ed è seguita dal tecnico federale Laura Ferretti e da Cinzia Savi per la parte tecnica, dal preparatore atletico Andrea Bientinesi per la preparazione fisica e da Viola Barni per la parte coreografica. Per l’importante risultato ottenuto sono arrivati i complimenti da parte di tutta la Polisportiva La Rosa Livorno e del presidente Mario Tinghi.

Buona prova di Emma Falleni nella Solo Dance a Garmisch

Sempre nell’iconica cornice dell’Olympia-Eissport-Zentrum di Garmisch si è conclusa la seconda giornata di gare dell’Artistic World Cup, che vedeva impegnata la categoria Minis nella specialità Solo Dance, programma free. Ventotto atlete provenienti da Europa, America Latina e Asia si sono confrontate in pista, tra cui Emma Falleni, atleta della Polisportiva La Rosa Livorno. La giovane pattinatrice, classe 2016, ha affrontato la competizione confrontandosi anche con avversarie più grandi e di elevato spessore tecnico. Emma Falleni ha conquistato il quindicesimo posto presentando un intenso programma di passi tecnici sulle note di “Esmeralda”, brano tratto da Notre-Dame de Paris. La disciplina della Solo Dance richiede grande interpretazione artistica, precisione tecnica e assoluta aderenza al ritmo musicale. Le atlete devono mantenere perfettamente tempi e battute mentre eseguono elementi tecnici di alto livello. Emma ha saputo difendersi con carattere e determinazione, ottenendo un risultato di assoluto rispetto, considerando il livello e l’esperienza delle avversarie. La classifica finale ha visto al primo posto Alexandra Zhuravleva della Germania, seguita dalla spagnola Daniela Gonzalez Yanes e dalla brasiliana Antonia Corneliy. Tra le italiane presenti anche Sara Laganà, quarta classificata, Vittoria Venturini ottava, Anastasia Zoppello nona e Chloe Nisticò ventiseiesima. Ad accompagnare Emma in pista è stata Cinzia Savi, mentre da casa tutto lo staff tecnico della Polisportiva La Rosa Livorno ha seguito e sostenuto l’atleta. Tra loro anche Viola Barni, responsabile delle coreografie e della tecnica dance. Per la società livornese si tratta comunque di un’esperienza importante e formativa, utile per continuare un percorso di crescita in una disciplina che, gara dopo gara, richiede standard tecnici sempre più elevati. Complimenti sono arrivati a Emma Falleni e a tutta la squadra italiana, con un grande in bocca al lupo ai prossimi atleti impegnati nella manifestazione fino al 17 maggio.

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