Asd Bohemian Ballet Studio al campionato di Pole Dance

Foto autorizzate alla pubblicazione

La competizione ha visto esibirsi atleti di tutto il mondo nella pole dance e nelle discipline aeree (ovvero tessuti e cerchi sospesi) in performance acrobatiche che richiedono forza, elasticità e coordinazione

La Asd Bohemian Ballet Studio ha partecipato al Pole Dance & Aerial World Cup, competizione che si è svolta a Bologna il 30 novembre, 1, 2 e 3 dicembre che ha visto esibirsi atleti di tutto il mondo nella pole dance e nelle discipline aeree (ovvero tessuti e cerchi sospesi) in performance acrobatiche che richiedono forza, elasticità e coordinazione. Campionato del mondo Pole Dance “Pole & Aereal World Cup” 1°classificato Under 14 a squadre: Virginia Pontil, Marta Bellanca , Luisa Cardarelli , Alice Frasconi , Miriam Ponzio. Campionato del mondo Pole Dance “Pole & Aereal World Cup” 2°classificato Under 10 singolo: Eleonora Pontil.

Condividi: