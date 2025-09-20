ASD Esercito – 187 Folgore al corso per Insegnanti Tecnici

Unità, professionalità e identità: queste le parole chiave che hanno contraddistinto la delegazione della ASD 187 Folgore

La ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno ha confermato la propria coesione tecnica e istituzionale partecipando con ben 9 membri dello staff tecnico al Corso di aggiornamento obbligatorio per Insegnanti Tecnici, promosso dal Comitato Regionale Toscana Karate (CRTK). L’evento si è svolto domenica scorsa presso la Sala Conferenze del Tuscany Inn di Monsummano Terme (PT), registrando la presenza di oltre 300 tecnici qualificati provenienti da tutto il territorio toscano. Un’occasione cruciale per il rafforzamento delle competenze e per il rilancio strategico delle attività del movimento federale. Unità, professionalità e identità: queste le parole chiave che hanno contraddistinto la delegazione della ASD 187 Folgore, composta da:

– Antonio Citi, Direttore Tecnico e membro del CRTK in qualità di Responsabile Scuola e Promozione;

– Massimiliano Parolin, Rico Simonetti, Vincenzo Corvaglia, Graziano Ligas, Gloria Pratesi, Giulio Citi, Antonio D’Ambra e Leonardo Bombardi.

Il programma formativo, preciso e mirato, ha incluso contributi tecnici di alto profilo, tra cui:

• “Preparazione Atletica” – Dott. Luca Bonaguidi

• “Preparazione pre-gara per l’alto livello” – M° Antonio Califano

• “Procedure federali e aggiornamenti normativi” – Dott.ssa Cristina Pietrantonio

• “Regolamento Arbitrale WKF” – Arbitro Mondiale Alessio Giraldi

• “Prevenzione e trattamento infortuni” – Dott. Tavanti e Dott. Santinacci

Non meno rilevante il momento politico federale con la presentazione delle slide sulle attività regionali svolte nel 2025, occasione di confronto e dialogo con le società. La partecipazione della ASD 187 Folgore non solo ha consolidato la propria presenza tecnica sul territorio, ma ha riaffermato l’importanza del connubio tra valori sportivi, formazione continua e spirito di rappresentanza militare, in linea con i principi FIJLKAM e con il profilo etico-disciplinare della Forza Armata.

