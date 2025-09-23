Asd Esercito – 187 Folgore all’Open di Lisboa

Tre atleti, tre finali e tre medaglie d’argento: è questo il bilancio vincente del team giovanile schierato nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”

Un altro importante traguardo sportivo è stato raggiunto dalla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte all’Open di Lisboa lo scorso weekend all’impianto sportivo della capitale portoghese, portando a casa un bottino di medaglie da incorniciare. Tre atleti, tre finali e tre medaglie d’argento: è questo il bilancio vincente del team giovanile schierato nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, frutto di una preparazione mirata e di un progetto tecnico che affonda le radici nel lavoro estivo del “Folgore – Summer Days”.

Nel femminile, straordinaria prova di Bianca Boni, classe Under 14 -42 Kg, che ha disputato 4 match combattuti con lucidità e coraggio: vittorie nette contro avversarie portoghesi e spagnole, prima di cedere solo in finale alla rappresentante del Lussemburgo (0-1).

Nel maschile, Leonardo Nannini, categoria Under 16 -57 Kg, ha stupito per intensità e qualità tecnica: quattro match vinti in sequenza (tra cui un brillante 8-0) prima della finale persa per 3-5 contro l’atleta portoghese. Ha chiuso il quadro Andrea Bozzi, nella categoria Senior +75 Kg, che ha mostrato determinazione e potenza nei primi due incontri vinti con ampio margine. In finale ha dovuto arrendersi al forte atleta nazionale dell’Angola. Il risultato complessivo – tre argenti su tre atleti in gara – è un chiaro segnale del livello raggiunto dai “folgorini”, espressione di una formazione che unisce preparazione tecnica, disciplina e spirito agonistico, sotto la guida esperta del Direttore Tecnico M° Antonio Citi, in rappresentanza della Forza Armata. Un’esperienza internazionale che arricchisce il percorso dei giovani atleti e conferma la ASD 187 Folgore tra le realtà più solide e promettenti nel panorama del territorio proiettata tutta nelle attività formative, educative e del mindset agonistico giovanile.

