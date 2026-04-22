Asd Esercito-187 Folgore protagonista a Voghera: pioggia di medaglie per i giovani atleti
Dall’oro dell’esordiente Elyas Amir Rizzo ai tanti podi tra kata e kumite: risultati importanti al Trofeo nazionale “Città di Voghera” che confermano la crescita del settore giovanile
Un passaggio fondamentale nella crescita dei giovani “folgorini” del settore giovanile dell’Asd Esercito – 187 Folgore Livorno è rappresentato dalle competizioni, momento chiave per verificare il livello di maturazione agonistica degli atleti.
In questo contesto, i ragazzi hanno preso parte al Trofeo nazionale “Città di Voghera”, andato in scena domenica scorsa nell’impianto sportivo della città lombarda, ottenendo risultati di grande rilievo.
Tra i più giovani spicca la straordinaria prestazione dell’esordiente (12 anni) Elyas Amir Rizzo, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -45 kg. Con attenzione, disciplina e grande consapevolezza, ha gestito i combattimenti dimostrando maturità tecnica e autorevolezza.
Ottimi risultati anche per Valentina Strazzabosco, medaglia d’argento nella categoria -42 kg, e per il “novello” Andrea Giugno, che ha centrato un meritato bronzo nella -40 kg.
Tra gli atleti più grandi, i risultati confermano ancora una volta il valore del gruppo: i folgorini livornesi hanno dimostrato che impegno, disciplina e mentalità fanno davvero la differenza. Non solo medaglie, ma un percorso concreto di crescita, sacrificio e passione.
I risultati principali:
- medaglia d’oro squadre femminili kata: Amanda Baldini, Zoe Alonge, Elanor Alonge
- medaglia d’oro Salvatore Cossu (kata esordienti verdi/blu)
- medaglia d’oro Marta Dello Iacono (kata seniores)
- medaglia d’argento Elia Baldini (esordienti 50 kg)
- medaglia d’argento Daiana Iride Sartori (59 kg)
- medaglia d’argento Auro Baldini (juniores 68 kg)
- medaglia d’argento Elanor Alonge (kata cadetti marroni/nere)
- medaglia d’argento Alessio Baldini (kata cadetti marroni/nere)
- medaglia d’argento Matteo Sartor (cadetti 63 kg)
- medaglia di bronzo Alessio Baldini (kata esordienti blu/marroni)
- medaglia di bronzo Salvatore Cossu (kata esordienti marrone/nera)
- medaglia di bronzo Andrea Giugno (40 kg)
- medaglia di bronzo Zoe Alonge (cadetti marroni/nere)
- 5° posto Amanda Baldini (cadetti marroni/nere)
Gli atleti sono stati accompagnati dal maestro Antonio Citi, direttore tecnico, insieme a Rico Simonetti, Vincenzo Corvaglia e Graziano Ligas, figure fondamentali nel percorso di crescita sportiva e umana del gruppo.
Un settore giovanile solido, unito e determinato, in cui ogni atleta cresce non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano: questo, più di ogni medaglia, rappresenta il vero successo della Folgore.
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