Asd Esercito-187 Folgore protagonista a Voghera: pioggia di medaglie per i giovani atleti

Dall’oro dell’esordiente Elyas Amir Rizzo ai tanti podi tra kata e kumite: risultati importanti al Trofeo nazionale “Città di Voghera” che confermano la crescita del settore giovanile

Un passaggio fondamentale nella crescita dei giovani “folgorini” del settore giovanile dell’Asd Esercito – 187 Folgore Livorno è rappresentato dalle competizioni, momento chiave per verificare il livello di maturazione agonistica degli atleti.

In questo contesto, i ragazzi hanno preso parte al Trofeo nazionale “Città di Voghera”, andato in scena domenica scorsa nell’impianto sportivo della città lombarda, ottenendo risultati di grande rilievo.

Tra i più giovani spicca la straordinaria prestazione dell’esordiente (12 anni) Elyas Amir Rizzo, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -45 kg. Con attenzione, disciplina e grande consapevolezza, ha gestito i combattimenti dimostrando maturità tecnica e autorevolezza.

Ottimi risultati anche per Valentina Strazzabosco, medaglia d’argento nella categoria -42 kg, e per il “novello” Andrea Giugno, che ha centrato un meritato bronzo nella -40 kg.

Tra gli atleti più grandi, i risultati confermano ancora una volta il valore del gruppo: i folgorini livornesi hanno dimostrato che impegno, disciplina e mentalità fanno davvero la differenza. Non solo medaglie, ma un percorso concreto di crescita, sacrificio e passione.

I risultati principali:

medaglia d’oro squadre femminili kata: Amanda , Zoe Alonge , Elanor Alonge

, , medaglia d’oro Salvatore Cossu (kata esordienti verdi/blu)

(kata esordienti verdi/blu) medaglia d’oro Marta Dello Iacono (kata seniores)

(kata seniores) medaglia d’argento Elia Baldini (esordienti 50 kg)

(esordienti 50 kg) medaglia d’argento Daiana Iride Sartori (59 kg)

(59 kg) medaglia d’argento Auro Baldini (juniores 68 kg)

(juniores 68 kg) medaglia d’argento Elanor Alonge (kata cadetti marroni/nere)

(kata cadetti marroni/nere) medaglia d’argento Alessio Baldini (kata cadetti marroni/nere)

(kata cadetti marroni/nere) medaglia d’argento Matteo Sartor (cadetti 63 kg)

(cadetti 63 kg) medaglia di bronzo Alessio Baldini (kata esordienti blu/marroni)

(kata esordienti blu/marroni) medaglia di bronzo Salvatore Cossu (kata esordienti marrone/nera)

(kata esordienti marrone/nera) medaglia di bronzo Andrea Giugno (40 kg)

(40 kg) medaglia di bronzo Zoe Alonge (cadetti marroni/nere)

(cadetti marroni/nere) 5° posto Amanda Baldini (cadetti marroni/nere)

Gli atleti sono stati accompagnati dal maestro Antonio Citi, direttore tecnico, insieme a Rico Simonetti, Vincenzo Corvaglia e Graziano Ligas, figure fondamentali nel percorso di crescita sportiva e umana del gruppo.

Un settore giovanile solido, unito e determinato, in cui ogni atleta cresce non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano: questo, più di ogni medaglia, rappresenta il vero successo della Folgore.

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