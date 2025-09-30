Asd Esercito – 187 Folgore protagonista in Croazia

Una trasferta internazionale che non è solo sport, ma progetto, visione e spirito di appartenenza

Oltre 1.700 chilometri di soddisfazioni per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte con il proprio settore giovanile al prestigioso “XXIII° Karate Darfest” a Daruvar (Croazia), evento internazionale che ha visto la partecipazione di numerose delegazioni europee. Un viaggio sportivo, formativo e identitario: i folgorini – così vengono affettuosamente chiamati i giovani atleti del club livornese – si sono distinti nella specialità Kumite (combattimento a contatto controllato), portando a casa un medagliere ricco e significativo.

I risultati:

Edoardo Pili – Oro nella categoria Under 10 -31 Kg e Bronzo nella U12 -34 Kg: straordinario doppio podio per il giovane atleta, capace di imporsi anche nella categoria superiore, segno di una maturità tecnico-motoria già in costruzione.

Valentina Strazzabosco – Oro nella Under 14 -37 Kg: tre match, tre vittorie nette. Dominante in ogni fase, ha confermato la sua crescita come atleta di riferimento.

Gabriele Pili – Argento nella U14 -50 Kg: dopo due incontri vinti con autorità, ha ceduto solo in finale a un valido avversario croato.

Olga Giuntini – Argento nella Cadette -47 Kg: al suo secondo impegno con il team blu/azzurro, ha saputo imporsi fino alla finale. Un esordio in grande crescita.

Bianca Boni – Doppio bronzo nelle categorie U14 -42 Kg e *Cadetti -47 Kg: una doppia medaglia che premia costanza e spirito agonistico.

Buone le prove anche di Elyas Amir Rizzo e Leonardo Nannini, che hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra in ogni incontro. A guidare la trasferta è stato il “Direttore Tecnico con le stellette” maestro Antonio Citi, supportato nell’occasione dall’accompagnatore Andrea Boni. Una trasferta internazionale che non è solo sport, ma progetto, visione e spirito di appartenenza. L’ASD Esercito – 187 Folgore continua così il proprio percorso di crescita, dove la formazione dei giovani passa anche dal confronto europeo.

