Asd Esercito – 187 Folgore protagonista negli Emirati Arabi

Il “Karate 1 WKF Youth League Fujairah” svoltosi, dal 18 al 23, negli Emirati Arabi Uniti ha rappresentato una straordinaria opportunità per il movimento giovanile di confrontarsi a livello internazionale, con atleti provenienti da ogni angolo del mondo. La competizione, organizzata dalla World Karate Federation (WKF), ha visto una partecipazione di altissimo livello e tra i protagonisti non sono mancati gli atleti del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno. Un grande applauso va a Jacopo Citi, che ha dato prova di grande determinazione e preparazione nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”. Jacopo ha conquistato un eccellente 7º posto su 80 atleti, primo tra i connazionali in corsa, confermandosi tra i “top ten” nella categoria Juniores -68 Kg. Sebbene non sia riuscito a salire sul podio il suo cammino è stato costellato da emozionanti confronti con avversari di Iran, Montenegro, Siria, Kazakhstan e Stati Uniti d’America. La sua corsa si è fermata in semifinale per il bronzo, dove ha ceduto il passo a un atleta dell’Uzbekistan con un risultato di 3-3, che ha visto il senshu (vantaggio) assegnato all’avversario. Inoltre il giovane Leonardo Bombardi, nella specialità del Kata “forma”, ha mostrato il proprio valore avanzando con 4 match contro atleti provenienti da Filippine, India, Slovacchia terminando il suo percorso contro un avversario di Hong Kong. Una performance che ha dimostrato impegno e capacità, nonostante la sfida a livello internazionale fosse ardua. L’atleta Andrea Bozzi, purtroppo, non è riuscito a proseguire oltre nei suoi confronti nel Kumite ma ha comunque dato il massimo, dimostrando che ogni esperienza di crescita è preziosa per il futuro. Gli “atleti combattenti” della ASD Esercito – 187 Folgore sono stati guidati dal maestro Antonio Citi, “Direttore tecnico con le stellette”, che ha saputo accompagnare il team con competenza e passione lungo tutta la trasferta e durante gli incontri. Il suo supporto è stato fondamentale, come sempre, per garantire ai ragazzi una preparazione ottimale e un’esperienza formativa a 360 gradi. Un altro grande risultato per il movimento giovanile della Folgore che dimostra ancora una volta il proprio valore in una competizione internazionale di prestigio come la Youth League. L’esperienza agonistica è stata maturata grazie alla sovvenzione sostenuta dalla ASD 187, a favore del proprio team che ha contribuito con particolare spessore, slancio e indirizzando opportunamente le proprie risorse alla realizzazione della trasferta internazionale. Avanti così con lo stesso impegno e la stessa passione per il karate!

