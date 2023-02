ASD Esercito, prosegue il tour in Europa per il settore giovanile

Prosegue il tour in Europa per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte alla 43ª edizione del Gran Prix Slovacchia – WKF (World Karate Federation) svoltasi dal 17 al 19 febbraio all’impianto sportivo NTC (National Tennis Center) Arena nella capitale di Bratislava. 18 incontri complessivi, nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato”, sono stati sostenuti dai folgorini Emma Ludovica Frizzi (nelle categorie Under 21 – 61 Kg e Juniores – 59 Kg) e Andrea Bozzi (nella classe Under 21 – 75 Kg e – 76 Kg nella Juniores), i quali hanno disputato in totale tre finali per la medaglia di bronzo, dopo le fasi di ripescaggio. Nelle “finaline”, purtroppo, i porta colori blu/azzurro, Emma e Andrea, hanno ceduto il passo agli avversari esteri raggiungendo ottime posizioni in classifica con tre 5i posti e un 7º, per Bozzi. Buona le prove per Leonardo Nannini e Nicholas Simonetti, che hanno arricchito l’esperienze agonistiche della specialità. Tutti gli atleti sono stati accompagnati dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi e Rico Simonetti.

