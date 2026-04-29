Asd Folgore Livorno brilla in Croazia: cinque medaglie

Trasferta da 1.500 km e ottimi risultati per il settore giovanile tra argento, bronzi e segnali promettenti dal Progetto Talento

Nel fine settimana scorso, l’ASD Esercito 187 Folgore di Livorno ha partecipato con entusiasmo alla competizione “CRO CUP”, svoltasi all’impianto sportivo di Čakovec, in Croazia. Con un viaggio di 1.500 km, il settore giovanile ha dimostrato spirito competitivo e determinazione.

Risultati emergenti

Il settore giovanile del club ha dimostrato il desiderio al confronto e la predisposizione al sano sentimento agonistico, portando a casa un totale di cinque medaglie.

– Medaglia d’argento per Valentina Strazzabosco nella categoria U14 – 37 Kg.

– Medaglie di bronzo per:

– Zoe Biasci (U12 – 27 Kg)

– Bianca Boni (U14 – 47 Kg)

– Elyas Amir Rizzo (U14 – 45 Kg)

– Jacopo Citi (Juniores – 76 Kg)

Il Progetto Talento

Questi risultati testimoniano il valore del progetto Talento, un’iniziativa della club blu/azzurro, colori di rappresentanza della Forza Armata, che ha come obiettivo l’accrescimento delle competenze tecniche e del mindset agonistico dei giovani atleti. Questo programma si fonda su esperienze dirette e di alta qualità maturata sul campo, volte a formare atleti preparati per le competizioni.

Impegno

Buono l’impegno e la perseveranza mostrata dai giovani sportivi, come nel caso di Edoardo Pili e Andrea Giugno, che, sebbene non medagliati, hanno dimostrato una forte dedizione e voglia di migliorarsi. Con questa esperienza, l’ASD Esercito 187 Folgore di Livorno continua a scrivere la propria storia del settore giovanile del karate FIJLKAM, in una visione proiettata sempre più in avanti

e coltivando giovani e desiderosi talenti in erba per il prossimo futuro.

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